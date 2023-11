Fotbalový kanonýr Berger slaví padesátiny. Sbíral jeden úspěch za druhým

Stříbro z Eura 1996, ligový titul s Dortmundem, šest různých trofejí s Liverpoolem či prvenství v domácích anketách Fotbalista roku i Zlatý míč - to vše dělá z Patrika Bergera jednoho z nejúspěšnějších českých fotbalistů.

Kariéru levonohého ofenzivního záložníka s tvrdou střelou přitom brzdily problémy s operovaným kolenem. Berger, jenž na sebe upozornil i bojkotem reprezentace, bude od 10. listopadu padesátníkem.

"Nikdo nám nevěřil, vylezli jsme ze skupiny smrti. Stříbro pro nás bylo nakonec jako zlato," vzpomínal Berger na úspěch na Euru 1996. "Bylo to fajn, ale já jsem takový, že moc dozadu nekoukám," dodal poslední aktivní pamětník z týmu vicemistrů Evropy, který ukončil kariéru až počátkem roku 2010.

Přestože s fotbalem začínal synovec hvězdy 80. let Jana Bergera jako šestiletý ve Spartě, v roce 1991 ho trenér Václav Ježek přetáhl do konkurenční Slavie. To už měl talentovaný mladík na kontě triumf na evropském šampionátu do 16 let.

V sešívaném dresu se brzy vypracoval mezi největší hvězdy federální ligy a v březnu 1993 si proti Kypru odbyl reprezentační premiéru. V kvalifikaci ME 1996 už byl se šesti brankami nejlepším českým střelcem, o místo v základní sestavě na závěrečném turnaji v Anglii však musel tvrdě bojovat. Přesto se nakonec i díky proměněné penaltě ve finále s Německem dostal do týmu hvězd šampionátu.

V té době už "Páťa" hájil barvy Borussie Dortmund, jíž sice pomohl vybojovat ligový titul, ale nedostával tolik příležitostí, kolik by si představoval. Po úspěšném Euru tedy ochotně kývl na nabídku FC Liverpool, který z něj díky necelým 135 milionům korun udělal jednoho z nejdražších tuzemských hráčů.

V dresu slavného klubu se Berger takřka okamžitě vypracoval v miláčka ochozů, během sedmiletého působení pomohl "Reds" k zisku šesti trofejí v čele s triumfem v Poháru UEFA v roce 2001. Po odchodu z Anfield Road ještě v Anglii zůstal a vystřídal barvy Portsmouthu, Aston Villy a Stoke City, než v létě 2008 přijal nabídku Sparty a po 13 sezonách v zahraničí se vrátil do české ligy.

Mezitím v roce 2001 definitivně - a dle mnohých předčasně - uzavřel reprezentační kariéru, která se zastavila na 44 zápasech a 18 gólech. O další starty ho kromě různých zdravotních problémů připravily i spory s trenérem Dušanem Uhrinem, kvůli nimž národní tým více než dva roky bojkotoval a vrátil se do něj až pod novým koučem Jozefem Chovancem.

Na podzim 2009 podstoupil vítěz domácích anket Fotbalista roku 1996 a Zlatý míč 1999 už osmou operaci kolena a v zimní přestávce znovu začal trénovat. Po pár týdnech se však autor 72 prvoligových branek rozhodl, že jeho noha už zátěž profesionálního fotbalu nevydrží.

"Teď si užívám rodiny, hraju golf, jezdím na dovolené. Prostě si užívám života," prozradil nové priority otec Patrika a Valentýny, jenž si zamiloval také rybaření.