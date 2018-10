Víc jsem si přát nemohl. Z týmu jsem cítil ohromnou sílu, radoval se kouč Šilhavý

před 26 minutami

Svůj první zápas v pozici hlavního kouče české fotbalové reprezentace zvládl výborně: vítězstvím 2:1 venku, ve vyhecovaném zápase na Slovensku. A ještě se budeme zlepšovat, věří si trenér Jaroslav Šilhavý.

Do jaké míry se na vítězství podepsal váš příchod k reprezentaci?

Změna trenéra nějaký vliv na tým měla, ovšem nemyslím si, že je to jenom v ní. Jsou tady jiní hráči, vrátil se Dočkal, změnil se i kapitán… Před zápasem jsme udělali spoustu nových věcí, nejen taktických, ale i kolem týmu - na hotelu nebo v kabině. Musím kluky pochválit, ale nejenom je, i celý realizační tým.

Co podle vás rozhodlo o tom, že jste svůj první zápas jako hlavní kouč reprezentace vyhrál?

Bylo to silné, z našeho týmu jsem cítil velkou sílu. Soupeř byl velmi kvalitní, má skvělou generaci, ale myslím, že my jsme chtěli víc. V první půli jsme si vytvořili několik šancí, po změně stran jsme však vypadli z role a umožnili Slovákům vytvořit si velké příležitosti, které zaplaťpánbůh nedali. Naopak my jsme přidali druhý gól a zbytek zápasu takticky zvládli.

Je vítězství přesně to, co jste potřeboval?

Víc jsem si přát nemohl. V tak velkém zápase, v derby, to je úžasný výsledek. Navíc v ostrém utkání, v němž se hraje o body. Věřím, že to nebude jen první vítězství, že budeme sílit, zlepšovat se.

Mluvil jste o tom, že jste ve druhé půli vypadli z tempa. Proč?

To je na širší analýzu a my si to určitě zanalyzujeme. Z velké části nás k tomu donutil soupeř, k němu se přidali fantastičtí diváci, kteří hnali domácí do útoku. Naší chybou bylo, že jsme se moc roztáhli, navíc přišel Weiss, jenž nám dělal problémy.

Jste zpátky ve hře o první místo v tabulce skupiny Ligy národů?

Bylo nutné, abychom vyhráli, stejně jako Slováci jsme měli nula bodů, Ukrajina šest. Ano, v Trnavě jsme chtěli nejen něco nastartovat, ale také udržet šanci v Lize národů.

Vyrýsovala se vám už základní sestava pro další zápasy?

Tým se tvoří pořád, nezapomeňme, že doma zůstali marodi Darida, Kopic nebo Suchý. Plně si uvědomujeme, že Ukrajina je silné, vyspělé mužstvo, se skvělými jednotlivci. V úterý nás čeká těžký soupeř. O sestavě rozhodnuti nejsme, i kdybychom v ní udělali tři, čtyři změny, nebude to špatně.

Na co jste se v Trnavě soustředili především?

V předchozích zápasech jsme dělali chyby vzadu a dostávali hloupé góly. Řekli jsme si, že to tak nejde - připravili jsme jinou taktiku, snažili jsme se hrát kompaktně, zmenšovat hřiště. Nechtěli jsme Slováky pouštět středem, nechali jsme je vyhazovat balony do stran, ze kterých nebyli tak nebezpeční. To byl klíč k úspěchu. Bez chyb náš výkon nebyl, ale každým dalším zápasem se budeme zlepšovat.

Proč jste střídal Kadeřábka?

Necítil se dobře, měl virózu. Před zápasem sice tvrdil, že je ready, ale ve druhé půli už se cítil slabý, tak si řekl o střídání.

Jak těžké bylo vybrat brankáře, když Tomáš Vaclík i Jiří Pavlenka chytají ve vynikající formě?

Hodně dám na názor trenérů gólmanů Milana Veselého a Radka Černého. Máme vyrovnané všechny tři brankáře, dneska dostal šanci Váca a tým podržel. Je vidět, že mu angažmá ve Španělsku jde k duhu, je i mentálně silný.