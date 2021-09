Nebude hrát De Bruyne, můžeme si ulevit, říká Souček před Belgií

Kapitán Tomáš Souček je přesvědčen, že české fotbalisty čeká v neděli v Belgii nejtěžší zápas v kvalifikaci mistrovství světa. Venkovní souboj s lídrem žebříčku FIFA ale bere záložník West Hamu za velkou zkoušku a těší se na něj. Věří, že reprezentace uspěje, i když postrádá několik opor.

"Určitě čekám nejtěžší zápas. Už jsme hráli s Belgií doma (1:1), to byla velká zkouška. Teď hrajeme ještě venku, je to o to těžší. Víme, jakou kvalitu má Belgie, co má za hráče. Vidíme to i na umístění v žebříčku. Ale my chceme tyhle zápasy hrát, rovnat se s nejlepšími. Těším se hodně. Doufám, že zvolíme podobnou cestu jako doma," řekl na tiskové konferenci Souček.

Ve čtvrtek reprezentace doma zvítězila nad Běloruskem 1:0 a po polovině kvalifikační skupiny ztrácí na vedoucí Belgii tři body.

"Se vším respektem k Bělorusku jsme cítili, že zápas potřebujeme vyhrát a získat tři body. To se zvládlo, o to větší úlevu a sebevědomí máme. Chceme to přenést na Belgii. Tlak tu byl, ale teď se všichni cítíme v pohodě. Zítra do toho jdeme s čistou hlavou a odevzdat naše maximum," uvedl Souček.

Český tým postrádá bezmála 20 hráčů, před zápasem v Belgii vypadl kvůli zranění křídelník Jakub Jankto.

"Máme hodně ztrát, ale to k fotbalu patří. Jsme tady od toho, abychom poskládali co nejlepší tým na Belgii a byli konkurenceschopní. Jdeme do toho s tím, že je chceme porazit. Každé mužstvo má své ztráty, je potřeba ukázat sílu mužstva a porvat se s tím," řekl Souček.

Belgičanům schází opora záložník Kevin De Bruyne.

"Pro mě samotného je to nejlepší střední záložník na světě. Má na tomto postu obrovskou konkurenci, ale on nad všemi vyčnívá. Pro ně to je oslabení, ale mají v zásobě plno dalších kvalitních hráčů, na které se musíme připravit," prohlásil Souček.

"Tím, že nebude hrát De Bruyne, si můžeme trochu ulevit. Nebude dávat neuvěřitelné balony na 40 nebo 50 metrů. Ale zase mají jiné hráče, kteří mají podobnou kvalitu, a musíme se na ně dobře připravit," dodal šestadvacetiletý záložník.