Lvíčata se v play off o postup na Euro utkají s Islandem

Čeští fotbalisté do 21 let se v play off kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce utkají s Islandem. Baráž se uskuteční od 19. do 27. září, svěřenci trenéra Jana Suchopárka rozehrají dvojzápas venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Český tým do play off prošel z druhého místa v kvalifikační skupině, v níž nestačil pouze na vítěznou Anglii. "Lvíčata" budou usilovat o čtvrtou účast na Euru z posledních pěti šampionátů, vloni mladíci na závěrečném turnaji vypadli ve skupině. V roce 2002 Češi mistrovství jednadvacítek vyhráli. Nadcházející šampionát budou od 21. června do 8. července příštího roku společně hostit Rumunsko a Gruzie, které mají účast coby pořadatelské země jistou. V kvalifikaci si postup zajistilo devět vítězů jednotlivých skupin Anglie, Belgie, Francie, Itálie, obhájce titulu Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko a Španělsko a nejlepší celek z druhých míst Švýcarsko. Na zbylou osmičku celků z druhých příček včetně českého mužstva čeká play off. Suchopárkův výběr byl při losu vytažen až jako poslední a už měl jistotu, že narazí na Island. Poslední vzájemný duel v březnu 2019 v rámci přípravy ve Španělsku skončil 1:1. V kvalifikaci o Euro 2011 dvakrát zvítězil český tým stejně jako v bojích o šampionát v roce 2002. Islanďané v uplynulé kvalifikační skupině nestačili jen na první Portugalsko. V 10 zápasech si připsali pět výher, tři remízy a dvě porážky a získali 18 bodů, o čtyři méně než Suchopárkův celek. Na loňském mistrovství Evropy Island vypadl stejně jako Češi ve skupině, předtím na závěrečném turnaji 10 let chyběl. Los play off: Island - ČR, Chorvatsko - Dánsko, Slovensko - Ukrajina, Irsko - Izrael.