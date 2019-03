Kauza před Brazílií. FAČR nepustí na šlágr novináře, kteří kritizují Berbra a spol.

před 1 hodinou

Dva zkušení fotbaloví novináři nedostali akreditace na úterní přátelský zápas s Brazílií. Shodou okolností jde o žurnalisty, kteří se dlouhodobě věnují poměrům ve vedení fotbalové asociace.

Blanka Holubová z fotbalové asociace na dotaz webu efotbal.cz, jak byly akreditace přidělovány, odpověděla, že za tím není třeba hledat žádné podivné okolnosti, že bylo přihlédnuto k tomu, kdo se zúčastňoval minulých akcí FAČR a hlavně, že ze 103 míst pro píšící novináře bylo sedmdesát přiděleno Brazilcům a pak dostali přednost mediální partneři FAČR.

Jako vysvětlení to ovšem neobstojí. Akreditace byla totiž zamítnuta Pavlu Procházkovi, šéfredaktoru fotbalového magazínu Hattrick a novináři, který hlasuje mj. jako člen Fotbalové akademie v anketě Fotbalista roku.

Druhým mužem na "blacklistu" je Stanislav Hrabě, redaktor magazínu Týden a dříve bývalý člen redakce deníku Sport nebo šéfredaktor týdeníku Gól. A především: jediný český žurnalista, jenž má právo hlasovat v prestižní anketě France Football Zlatý míč, v anketě "Best Player UEFA" prestižního německého časopisu Kicker i v anketě "Golden Boy" (nejlepší fotbalista do 21 let) italského Tuttosportu.

V obou případech jde shodou okolností o novináře, kteří dlouhodobě upozorňují na autoritářské a netransparentní prostředí v mocenských strukturách fotbalové asociace.

"Odůvodnění znělo pro nízkou kapacitu a mým stejně odstrčeným kolegům bylo následně sděleno, že dalším kritériem byl nízký zájem o problematiku FAČR. S tím zásadně nesouhlasím. Už jen předložené rozdělení míst pro novináře - 33 pro české, 70 pro brazilské - svědčí o nízké úctě k českým odborníkům. Tento poměr je zarážející a troufám se tvrdit, že v jiných vyspělých státech naprosto nepřijatelný," argumentuje Hrabě v oficiálním dopise zaslaném FAČR.

Podle něj jsou důvodem mediální výstupy, ve kterých upozorňuje na nedostatky a přehmaty zvolených funkcionářů. "Mé podněty jsou natolik závažné, že se nad jedním málem zamyslel i výkonný výbor a zkoumala je i etická komise klubu sportovních novinářů, která doporučila, abych se jim v dalším období věnoval se zvýšenou pozorností a péčí," uvádí Hrabě.

Jak upozorňuje Procházka, něco podobného se stalo po listopadové revoluci pouze jednou. "To když zkusil bývalý majitel Sparty Petr Mach nevpustit na svůj stadion na Letné kvůli nějaké kritice tehdejšího redaktora Mladé Fronty Dnes Jaromíra Nováka. Zvedl se proti tomu ale takový odpor z řad fotbalových novinářů, že Mach nakonec obrátil, otočil celou věc v žert a přivítal kolegu Nováka na stadionu chlebem a solí," tvrdí.