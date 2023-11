Kaje se druhý hříšník. Obrovský zkrat, reprezentace je pro mě nejvíc, napsal Brabec

Obránce Jakub Brabec se veřejně omluvil za víkendovou návštěvu nočního podniku v Olomouci, kvůli které byl spolu s bekem Vladimírem Coufalem a útočníkem Janem Kuchtou vyřazen z české fotbalové reprezentace.

Jednatřicetiletý zadák Arisu Soluň v prohlášení zaslaném ČTK označil své chování za obrovskou chybu a slíbil, že podobný zkrat už nikdy nebude opakovat.

"Všem fotbalovým fanouškům, mým trenérům a spoluhráčům, přátelům a rodině dlužím upřímnou omluvu za své sobotní chování," uvedl v prohlášení Brabec.

"Byla to obrovská chyba a zkrat. Vím to a budu si to už navždycky vyčítat, protože reprezentace pro mě znamená nejvíc, čeho jsem ve fotbale dosáhl," pokračoval stoper.

Kvůli svému přešlapu chyběl u pondělního vítězství reprezentace nad Moldavskem, které znamenalo postup na mistrovství Evropy.

"Jsem šťastný, že to celý tým včera zvládl a postoupil na Euro. Bylo pro mě utrpením, že jsem se vlastní chybou připravil o rozhodující utkání a společné chvíle se spoluhráči a realizačním týmem z reprezentace," svěřil se Brabec.

"Celému týmu patří za postup velké blahopřání," podotkl zadák, který je s 41 starty za reprezentační A-tým druhým nejzkušenějším hráčem aktuálního výběru po kapitánovi Tomáši Součkovi.

Spolu s Coufalem a Kuchtou byli během reprezentačního srazu na diskotéce v Olomouci až do ranních hodin.

V podniku byl po jejich boku také člen výkonného výboru FAČR Tomáš Neumann. Trenér Jaroslav Šilhavý připustil, že noční aféra přispěla k jeho rozhodnutí navzdory postupu u národního mužstva skončit.

"Kdo mě zná, tak ví, že toho opravdu lituju. Zároveň mohu slíbit, že už podobný zkrat nikdy nedopustím. Věřím, že budu moct dokázat, co všechno pro mě český fotbal znamená. Omlouvám se všem, které jsem svým jednáním zklamal," doplnil Brabec.

Omluvu zveřejnil už v pondělí večer na svém Instagramu útočník Jan Kuchta.

Výkonný výbor na dnešním mimořádném zasedání v Olomouci rozhodl, že se budoucností trojice hráčů bude zabývat poté, co jmenuje nástupce Šilhavého.

Nový kouč by měl mít hlavní slovo, zda je bude chtít v mužstvu. Předseda FAČR Petr Fousek zdůraznil, že výkonný výbor rozhodně hráče navždy nevyřadil z reprezentace.