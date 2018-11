Dát v Edenu gól je velká výzva, řekl před derby s Čechy slávista Stoch

před 1 hodinou

Pro Stocha je velkou motivací dát ve své domovské aréně tentokrát v nezvyklé roli hosta gól a pomoci národnímu týmu k výhře v Lize národů.

Velmi speciální zápas může v pondělí odehrát fotbalista Miroslav Stoch. Pokud devětadvacetiletý záložník nastoupí, v dresu slovenské reprezentace se představí v derby proti českému celku na stadionu v Edenu, kde sídlí jeho klub Slavia.

"Jednoznačně, celý zápas je velkou výzvou. Ať už pro nás nebo pro ně, je to federální derby. Bude to velmi náročné a já se na to těším," citovala slovenská média Stocha, který působí ve Slavii od loňského srpna.

"Bude to pro mě úplně speciální zápas, budu hrát doma. Jsem sám zvědavý na ten pocit, když budu hrát na domácím stadionu, ale půjdu do kabiny hostů," uvedl s úsměvem bývalý hráč Chelsea, PAOK Soluň či Fenerbahce Istanbul.

Do slovenské reprezentace se pod novým českým koučem Pavlem Hapalem vrátil po téměř dvou a půl letech a hned naskočil do pátečního předposledního utkání Ligy národů v Trnavě s Ukrajinou. V 69. minutě vystřídal Róberta Maka a asistoval u nečekaně vysoké výhry 4:1.

"Cítím se výborně i proto, že jsme vyhráli. Když jsem nastoupil, hráči už byli unavení, zatáhli jsme se do nižšího bloku a měli pár brejků. Velmi se raduji z vítězství, dobře jsme se naladili před zápasem v Česku," uvedl Stoch, který pod předchozím trenérem slovenské reprezentace Jánem Kozákem po předloňském Euru přestal hrávat.

"Samozřejmě mě potěšilo, že po tak dlouhé absenci v reprezentaci, když jsem se šel rozcvičovat, lidé křičeli moje jméno. Návrat nemohl být lepší, vyhráli jsme se silným soupeřem 4:1," pochvaloval si Stoch.

V Praze potřebuje jeho tým i tak zvítězit, aby se vyhnul poslednímu místu v tříčlenné skupině a sestupu do skupiny C Ligy národů. Při současné bodové rovnosti totiž mají Češi díky zářijové výhře 2:1 v Trnavě lepší vzájemnou bilanci.

Stoch věří, že si přenese do zápasu formu z české ligy, v níž je s devíti góly druhým nejlepším střelcem. V posledních šesti kolech se trefil sedmkrát.

"Do každého zápasu jdeme s tím, abychom vyhráli. Pevně věřím, že mužstvu nějak pomůžu. Ale jsme jeden tým a musíme myslet týmově. Ať už ten gól dám já nebo někdo jiný, to je momentálně jedno. Podstatné je, abychom to zvládli," uvedl Stoch.