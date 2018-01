Češi proti Slovensku. Jarolímův tým čeká v Lize národů prestižní derby, dalším soupeřem je Ukrajina

před 43 minutami

Vladimír Šmicer rozhodl o tom, že tým Karla Jarolíma bude hrát první skupinu Ligy B.

Lausanne -

Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Ukrajinou a Slovenskem. Rozhodl o tom dnešní los v Lausanne, který obstaral Vladimír Šmicer. Bývalý český reprezentant přiřadil svěřence trenéra Karla Jarolíma do první skupiny Ligy B.

"Je jasné, že se Slováky to získává na pikantnosti, náboj tam bezpochyby bude. Slovensko má dobré mužstvo a dlouhodobě to prokazovali, je to pro nás dobrá výzva," komentoval los trenér Jarolím.

"Ukrajina je ambiciózní mužstvo, které určitě bude chtít skupinu vyhrát taky. Takže myslím, že to budou zajímavé zápasy. Vybírat si člověk nemůže a musíme se co nejlíp nachystat, abychom byli do prvního zápasu připraveni," dodal.

Skupiny se odehrají na podzim letošního roku. Jejich vítězové postoupí do vyšší ligy, poslední celky naopak sestoupí. Vítězové v Lize A si v červnu 2019 zahrají Final Four.

Nová soutěž UEFA je zároveň dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy 2020. Každá ze čtyř lig bude mít jedno účastnické místo, o které budou v březnu 2020 bojovat vždy čtyři nejlepší týmy, které si postup nezajistí z běžné kvalifikace. Celkem 16 celků se tak utká o čtyři místa na šampionátu. K jejich získání bude třeba vyhrát semifinále a finále.

Proti Slovensku čeká fotbalisty prestižní federální derby. Obě země se od rozdělení Československa v roce 1993 utkaly desetkrát. Češi vyhráli pětkrát, dvakrát duel skončil remízou a třikrát zvítězili Slováci včetně posledního přípravného utkání v březnu 2015 (1:0).

"Zejména se Slovenskem bude mít utkání speciální náboj. Bude zajímavé jak pro fanoušky, tak i hráče. Je to zajímavý soupeř i z hlediska marketingu, protože v tomto roce slavíme výročí sta let od vzniku Československa. Z tohoto pohledu jsme si nemohli přát lepšího soupeře," řekl předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík. Oba svazy byly už předtím domluveny, že kdyby je los nedal dohromady, na podzim by se spolu kvůli výročí utkaly v přátelském souboji.

Ve slovenském výběru je i několik hráčů české ligy jako brankáři Matúš Kozáčik a Martin Dúbravka, stoper Lukáš Štetina či záložník Patrik Hrošovský. Největšími hvězdami jsou Marek Hamšík z Neapole, Martin Škrtel z Fenerbahce a Milan Škriniar z Interu Milán.

S Ukrajinou se dosud Češi utkali jen dvakrát v rámci přípravy. V roce 2011 doma vyhráli 4:0, o rok později remizovali ve Lvově 0:0. Tým trenéra Andreje Ševčenka, který je největší legendou ukrajinského fotbalu, v poslední kvalifikaci o mistrovství světa skončil třetí ve skupině za Islandem a Chorvatskem.

Kapitánem ukrajinského týmu je Ruslan Rotaň, který na podzim oblékal dres pražské Slavie. Do kádru patří i další hráč z Edenu Eduard Sobol. Klíčovými postavami jsou krajní záložníci Andrij Jarmolenko z Dortmundu a Evgen Konopljanka ze Schalke.

Los základních skupin fotbalové Ligy národů:

Liga A:

Skupina 1: Nizozemsko, Francie, Německo. Skupina 2: Island, Švýcarsko, Belgie. Skupina 3: Polsko, Itálie, Portugalsko. Skupina 4: Chorvatsko, Anglie, Španělsko.

Liga B:

Skupina 1: Česko, Ukrajina, Slovensko. Skupina 2: Turecko, Švédsko, Rusko. Skupina 3: Severní Irsko, Bosna a Hercegovina, Rakousko. Skupina 4: Dánsko, Irsko, Wales.

Liga C:

Skupina 1: Izrael, Albánie, Skotsko. Skupina 2: Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko. Skupina 3: Kypr, Bulharsko, Norsko, Slovinsko. Skupina 4: Litva, Černá Hora, Srbsko, Rumunsko.

Liga D:

Skupina 1: Andorra, Kazachstán, Lotyšsko, Gruzie. Skupina 2: San Marino, Moldavsko, Lucembursko, Bělorusko. Skupina 3: Kosovo, Malta, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán. Skupina 4: Gibraltar, Lichtenštejnsko, Arménie, Makedonie.