Češi mohou porazit každého, řekl Enrique. A vzpomínal, jak se o něj staral Ujfaluši

Trenér španělských fotbalistů Luis Enrique očekává v nedělním druhém utkání skupiny A2 Ligy národů proti českému celku v Praze stejně náročný duel jako ve čtvrtek při domácí remíze 1:1 s Portugalskem.

Svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého podle něj hrají velmi odvážně a mohou porazit kohokoliv, což ukázali předchozím vítězstvím 2:1 nad Švýcarskem.

"Čekáme, že to bude hodně náročný zápas. Všechny týmy na této elitní úrovni jsou velmi silné. Češi postoupili do skupiny A a hned na úvod ukázali, že mohou porazit kohokoliv. Ukázali to proti Švýcarsku, nad kterým zaslouženě zvítězili," řekl Enrique na tiskové konferenci.

"Je to velice odvážný tým. Dokáže zaplnit prostory v útoku, dokáže skvěle bránit. Očekávám, že Češi budou presovat jako proti Švýcarsku. Myslím, že to bude stejně těžký zápas jako proti Portugalsku. Na této úrovni není slabých soupeřů," doplnil dvaapadesátiletý trenér.

Náročný boj očekává i záložník Koke. "Vidíme, jak se Češi prezentují už od Eura. Švýcarsko je silný soupeř, takže to, že ho porazili, je varující. Pro růst českého týmu je takováhle výhra důležitá. Ovšem my se budeme chtít prosadit naším fotbalem, naším kombinačním stylem," podotkl Koke.

Český fotbal má rád i proto, že se v Atlétiku Madrid v minulosti potkal s bývalým reprezentantem Tomášem Ujfalušim.

"Dokonce jsme spolu nedávno mluvili. Ptal jsem se ho, jestli půjde na zápas. Vzpomínám na něj moc rád. Byl jsem tehdy ještě hodně mladý. On byl super chlap, o mladé hráče se vždy dobře staral," doplnil Koke.