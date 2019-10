"Odejdeme všichni ze hřiště." Angličané před duely v Česku a Bulharsku řeší rasismus

Anglická fotbalová reprezentace má před zápasy v Česku a Bulharsku neobvyklou přípravu. Speciálně pro tato utkání ve východní Evropě podstoupili hráči setkání, na kterém je trenéři připravovali na možné nepříjemné situace s rasistickým podtextem.

"Pár idiotů nám zkazilo večer. Něco se s tím musí udělat," zlobil se po vítězství 5:1 v Černé Hoře křídelník Raheem Sterling, který od černohorských fanoušků za střídačkou schytal během zápasu kvalifikace na Euro 2020 řadu rasistických nadávek. "Je to ostuda. Doufám, že dostanou pořádný trest, aby si to příště rozmysleli," dodal rozezlený Brit.

Anglická reprezentace se před dalšími venkovními zápasy snaží hráče na podobné situace připravit. "Máme z rasismu obavy. Nejsme si úplně jistí tím, že všechno proběhne hladce, jak má," prohlásil trenér Gareth Southgate

Albion nemá, co se týče rasismu, ze zápasů ve východní Evropě dobré zkušenosti. Bulharsko dostalo v roce 2011 za rasismus pokutu ve výši 34 tisíc eur (asi 900 tisíc korun). Během kvalifikačního utkání na Euro místní fanoušci nevybíravě uráželi reprezentanta Ashleyho Younga.

I kvůli tomuto incidentu trenérský štáb v čele se Southgatem uspořádal v pondělí speciální schůzku, kde se snažil hráče na nepříjemné a nekultivované prostředí připravit. "Dobře víme, co se dělo v předešlých zápasech a chceme je připravit, aby to zvládli," vysvětlil kouč.

"Trenér nám řekl, co se může stát. A měli bychom být na to připravení, protože někdy prostě přijedeme do zemí, kde se něco takového naneštěstí může stát," uvedl obránce Fikayo Tomori, nováček v anglické reprezentaci.

Je důležité podotknout, že Angličané se připravují především na zápas v Sofii. Bulhaři budou v utkání proti Anglii i později proti České republice pykat právě za rasismus a část stadionu Vasila Levského bude uzavřena.

"Chceme na případný rasismus nějak odpovědět," ujistil Southgate. Na pondělní schůzce se probíralo i to, zda by hráči měli ze hřiště kvůli rasistickým nadávkám během zápasu odejít. "Osobně jsem proti tomu. Takoví lidé se mě snaží srazit. Nechci jim udělat radost, raději porazím jejich tým," tvrdil dříve Sterling.

Jenže útočné eso Anglie Harry Kane potvrdilo, že Angličané skutečně budou připraveni trávník opustit. "Když se nám něco nebude líbit, odejdeme všichni ze hřiště," ujistil kapitán týmu. "Když se to stane jednomu z nás, jako by se to stalo všem," potvrdil útočník Tammy Abraham z Chelsea.

Vedení světového fotbalu kvůli rasismu na stadionech zavedlo tzv. třístupňovou proceduru. Rozhodčí nejprve fanoušky vyzve, aby se přestali chovat nevhodně, poté zápas přeruší a následně může utkání ukončit. "Přesně o tom bylo i setkání s trenérem. Abychom věděli, co dělat a jaký je správný postup," přikyvoval obránce Tomori.

Kvůli rasistickým nadávkám zadržela během zápasu Anglie - Bulharsko hostujícího fanouška britská policie už v září. Nakonec ho ovšem pustila bez trestu. O měsíc dříve zase UEFA potrestala kvůli rasismu během utkání Evropské ligy bulharské kluby Levski Sofia a Lokomotiv Plovdiv.

Rasismus je v Anglii velké téma, potýká se s ním ovšem i Premier League. Téměř každý týden se objeví zpráva, že některý z hráčů čelil nevybíravým urážkám kvůli původu. O uplynulém víkendu fanoušci Aston Villy skandovali na hráče rasistické nadávky během utkání s Norwichem, o týden dříve byli kvůli rasismu zadrženi tři fanoušci Bightonu.

Urážkám dlouhodobě čelí hvězdy Manchesteru United Marcus Rashford nebo Paul Pogba nebo i loňský vítěz Ligy mistrů Mohamed Salah. Fotbalová asociace a britská policie se snaží proti tomuto nešvaru bojovat především exemplárně vysokými tresty.

Během březnového zápasu v černohorské Podgorici se terčem pokřiků stal během utkání také obránce Danny Rose. UEFA v reakci na to nechala stadion uzavřít na další domácí zápas Černé Hory a tamní asociaci udělila pokutu 20 tisíc euro (asi půl milionu korun).

Rose nebyl s trestem spokojený, považoval ho za nízký. "Jsem frustrovaný. Co čekají, když celý stát dostane pokutu ve výši, kterou nejspíš stihnu utratit v Londýně za jednu noc?" durdil se.

Zároveň se anglická asociace připravuje i na výtržnosti z řad vlastních fanoušků, kteří jsou během svých spanilých jízd po Evropě známí svou neurvalostí. "Bohužel na ně musíme stále apelovat, aby se chovali slušně," přiznává Southgate. Z anglické strany tak přišel návrh na změnění termínu pátečního utkání Anglie v Edenu, ale UEFA žádosti nevyhověla.