Fotbalová jednadvacítka podlehla Anglii 1:2 a vzdálil se jí přímý postup na ME

O české podpoře pro vstup Chorvatska do Schengenského prostoru ujistil při pátečním jednání v Praze ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) šéfa chorvatské diplomacie Gordana Grliče-Radmana. Mluvil s ním také o turistické sezoně, nadcházejícím českém předsednictví v Radě Evropské unie, válce na Ukrajině, energetické bezpečnosti či obchodní výměně. Ministerstvo zahraničí to uvedlo v tiskové zprávě. Ministři původně měli výsledky jednání sdělit na odpolední tiskové konferenci, byla však zrušena z důvodu nespecifikované zdravotní indispozice.

"I v letošní letní turistické sezóně plánujeme otevřít konzulární jednatelství ve Splitu a v Rijece, které budou k dispozici českým občanům při jejich cestách," uvedl Lipavský. Tuzemské cestovní kanceláře a agentury hlásí letos zájem Čechů o dovolenou v Chorvatsku. Někde poptávka převyšuje hodnoty z předcovidového roku 2019.

Lipavský s Grličem-Radmanem hovořil také o ruské invazi na Ukrajinu. Za prioritu předsednictví označil mimo jiné snahu o co nejrychlejší udělení statusu kandidáta vstupu do EU Ukrajině, neprodleně by podle Lipavského měla být zahájena také přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií.