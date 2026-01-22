Po remízové gólové přestřelce završila Sparta generálku na jaro vítězstvím

Fotbalisté Sparty v dnešních dvou přípravných zápasech na závěr soustředění ve Španělsku hráli s Legií Varšava 3:3 a 1:0.
V dopoledním utkání padlo všech šest branek v úvodním poločase, první góly v dresu letenského A-týmu si připsali nová posila Joao Grimaldo a mladík z rezervy Petr Zíka.
Odpoledne Pražané zvítězili díky vlastní brance Kamila Piatkowského. Pro Spartu byly duely generálkou na jarní část sezony.
Trenér Brian Priske rozdělil mužstvo na dvě poloviny a v prvním ze dvou utkání nezvykle pouze dvakrát střídal. Jeho svěřenci začali aktivně a v 11. minutě vedli už 2:0.
Nejprve se po spolupráci s Grimaldem prosadil devatenáctiletý záložník Zíka, oba hráči si pak role vyměnili a premiérového gólu se dočkala i peruánská zimní posila.
Po podzimu až předposlední celek polské ligy se rychle oklepal. Nejdříve po individuální akci snížil Krasniqi, který je v Legii na hostování právě ze Sparty, a v 18. minutě srovnal střelou zpoza vápna Žewlakow.
Augustyniak hlavou po rohu dokonce otočil stav, ve 43. minutě ale Kuol vystihl chybnou rozehrávku a zařídil Spartě poločasovou remízu 3:3. Po změně stran se dostala na trávník i nejdražší letenská posila útočník Vojta, ani on se však už neprosadil.
Druhé utkání přineslo jedinou branku, když si v 51. minutě Piatkowski srazil do vlastní branky Kairinenův centr.
Sparta odehrála odpolední zápas v podstatě v nejsilnější možné sestavě, v níž nechyběli kapitán Haraslín nebo kanonýr Rrahmani. Priske provedl jediné střídání, Mercada nahradil šestnáctiletý útočník z klubové akademie Azaka.
"Byl to poslední test před začátkem jara. Všichni kluci odvedli výbornou práci," řekl v rozhovoru pro klubový web slovenský reprezentant Lukáš Haraslín.
"Dívali jsme se i na první zápas, byly tam velmi dobré věci. V prvním zápase jsem dali tři góly a ve druhém si vytvořili hodně šancí na to, abychom dali více gólů. Osobně jsem měl jednu tutovku. Ve druhém zápase to byl výborný výkon, samozřejmě nějaké chybičky tam byly, ale hráli jsme to, co jsme si řekli," uvedl sparťanský křídelník.
Pražané dali vzpomenout na listopadové vítězství 1:0 nad Legií z Varšavy v Konferenční lize. Po porážce 0:1 s Malmö na kempu ve Španělsku vyhráli až na třetí pokus.
Do jarní sezony vstoupí příští víkend zápasem na Dukle. Na vedoucího obhájce titulu Slavii ztrácejí sedm bodů.
"Tvrdě jsme pracovali. Nejen tady (v Marbelle), ale hlavně první týden v Praze na Strahově byl velmi náročný a byl přesně takový, jaký jsme potřebovali,“ řekl Haraslín.
"Bylo tam hodně běhání, stejně jako tady, kde už to bylo mnohem příjemnější v tomhle počasí. Důležité bylo dobře se připravit do sezony. Máme před sebou ještě týden, ale to už budeme ladit věci na první jarní kolo," dodal.
Přípravná fotbalová utkání v Marbelle (Španělsko):
Sparta Praha - Legia Varšava 3:3 (3:3)
Branky: 7. Zíka, 11. Grimaldo, 43. Kuol - 14. Krasniqi, 18. Žewlakow, 40. Augustyniak.
Sestava Sparty: Surovčík - Říha, Panák, Pech - Zíka, Irving (75. Horák), Sochůrek, Zelený - Grimaldo (46. Vojta), Kuol - Kuchta. Trenér: Priske.
Sparta Praha - Legia Varšava 1:0 (0:0)
Branka: 51. vlastní Piatkowski.
Sestava Sparty: Vindahl - Vydra, Sörensen, Ševínský - Ryneš, Kairinen, Mannsverk, Kadeřábek - Mercado (76. Azaka), Haraslín - Rrahmani. Trenér: Priske.
