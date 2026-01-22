"Los milmillonarios." Real Madrid znovu překonal vlastní rekord v příjmech

Španělský celek je potřetí za sebou nejvýdělečnějším fotbalovým klubem na světě.
Podle zprávy finančních expertů ze společnosti Deloitte rekordman v počtu španělských ligových titulů vydělal v ročníku 2024/25 celkem 1,161 miliardy eur (28,2 miliardy korun).
Žebříčku Football Money League vévodí potřetí za sebou. Z anglických klubů si poprvé vedl nejlépe Liverpool.
"Bílý balet" v sezoně 2023/24 jako první klub v dějinách překonal v příjmech hranici jedné miliardy eur, konkrétně si přišel na 1,05 miliardy (25,52 miliardy korun). V následujícím ročníku výdělky ještě posunul, přestože nevyhrál španělskou ligu ani Ligu mistrů, tedy soutěže, v nichž je historicky nejúspěšnější.
Zvýšení příjmů zaznamenal Real především díky obchodním tržbám, jež v uplynulé sezoně vzrostly o 23 procent na 594 milionů eur (přibližně 14,4 miliardy korun).
Druhé místo obsadil jeho odvěký rival Barcelona. Katalánský klub, jenž ovládl La Ligu, inkasoval 975 milionů eur (zhruba 23,7 miliardy korun) a v žebříčku Football Money League se mezi nejlepší trojku vrátil po pěti letech.
Třetí skončil Bayern Mnichov s 861 miliony eur (téměř 21 miliard korun) a čtvrtý úřadující vítěz Ligy mistrů Paris St. Germain s 837 miliony eur (skoro 20,35 miliardy korun).
Liverpool za sezonu 2024/25, v níž se stal po pěti letech mistrem Premier League, vydělal 836 milionů eur (20,3 miliardy korun). Žádný jiný anglický klub si v devětadvacetileté historii žebříčku nevedl lépe.
Příjmy 20 nejúspěšnějších klubů vzrostly o 11 procent na rekordních 12,4 miliardy eur (301 miliard korun).
Fotbalové kluby s nejvyššími příjmy podle Deloitte v sezoně 2024/25 (v milionech eur): 1. Real Madrid 1 161, 2. Barcelona 974,8, 3. Bayern Mnichov 860,6, 4. Paris St. Germain 837, 5. Liverpool 836,1, 6. Manchester City 829,3, 7. Arsenal 821,7, 8. Manchester United 793,1, 9. Tottenham 672,6, 10. Chelsea 584,1.
ŽIVĚZelenskyj v Davosu kritizoval Evropu, musí se podle něj naučit sama bránit
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v projevu ve švýcarském Davosu na zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že již loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. "Nic se ale nezměnilo," řekl na úvod svého vystoupení.
Volkswagen se zbavuje příliš drahých manažerů. Zruší pozice ve vedení včetně Škody Auto
Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.
Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.
ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel
Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.