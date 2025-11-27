Fotbal

Plzni neuznali gól. I tak udržela neporazitelnost a je blízko postupu

Fotbalisté Plzně v 5. kole Evropské ligy remizovali doma s Freiburgem 0:0. Západočeši si v soutěži připsali druhý bezgólový výsledek po sobě a stejně jako německý soupeř udrželi neporazitelnost.
Prince Adu
Prince Adu | Foto: Reuters

Domácí měli ve vyrovnaném utkání více šancí, jednu branku jim v 38. minutě neuznal dánský rozhodčí kvůli předchozímu útočnému faulu.

Šestý celek české ligy má po pěti z osmi kol ligové fáze soutěže devět bodů a znovu se o něco přiblížil postupu do vyřazovacích bojů. V neúplné tabulce patří Viktorii deváté místo, Freiburg je třetí. Plzeň v pohárech nevyhrála ani desátý zápas s německým soupeřem.

V dalším kole Západočeši nastoupí 11. prosince v Aténách proti Panathinaikosu. Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.

Trenér Viktorie Hyský překvapivě změnil brankáře. Jen na lavičce tentokrát zůstala jednička Jedlička a šanci dostal rakouský gólman Wiegele, který od konce září odchytal pouze jeden zápas v domácím poháru. Kvůli zranění chyběl Spáčil, naopak do základní sestavy se vrátil uzdravený kapitán Vydra.

Hosté od začátku dokazovali, proč v soutěži ještě neprohráli. Dobře dostupovali plzeňské hráče a v úvodní půlhodině byli mírně nebezpečnější. V 18. minutě se probil do zakončení Adamu a jeho tečovaný pokus skončil na boční síti. Pokus stejného hráče z úhlu o chvíli později vyrazil Wiegele.

Poslední čtvrthodina první půle již patřila Západočechům. Ve 36. minutě se po chybě hostující obrany protlačil z pravé strany do vápna Souaré a jeho pokus na přední tyč srazil gólman na roh. Z něj domácí sehráli nápaditý signál a znovu Souaré volejem z hranice vápna protáhl brankáře.

Plzeňští pokračovali v tlaku a po následném rohu už v 38. minutě dostal nabíhající Durosinmi hlavičkou míč do sítě, dánský sudí však zřejmě Jemelkovi odpískal útočný faul. O chvíli později Vydrovu hlavičku zastavil Atubolu a gólman Freiburgu pak konečky prstů vytáhl Aduovo přízemní zakončení.

Po změně stran už nenastoupil Vydra, kterého vystřídal Ladra. Viktoria si přenesla převahu i do úvodu druhého dějství. V 56. minutě se domácí hodně zlobili, že jim sudí neponechal výhodu při nadějném úniku. Po hodině hry jen těsně minul vzdálenější tyč agilní Souaré.

V 74. minutě mohli rozhodnout hosté, brankář Wiegele ale skvěle vytáhl pokus střídajícího Manzambiho po brejku. Plzeňští i tentokrát potvrzovali, že se s dvěma inkasovanými góly dělí o pozici nejlepší defenzivy soutěže. V 81. minutě měl na opačné straně šanci Durosinmi, trefil však jen střed branky.

Aktuálně jedenáctý celek bundesligy už remízu udržel a ani ve třetím utkání na české půdě neprohrál. Viktoria navázala na bezbrankovou remízu s Fenerbahce Istanbul z minulého kola a v pohárech pošesté za sebou nenašla přemožitele. Zároveň však už čtyři soutěžní duely nezvítězila.

Utkání 5. kola fotbalové Evropské ligy:

Viktoria Plzeň - SC Freiburg 0:0

Rozhodčí: Krogh - Rasmussen, Bramsen (všichni Dán.) - Dieperink (video, Niz.). ŽK: Dweh, Doski - Günter, Höfler. Diváci: 10.182.

Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Doski - Červ, Valenta (82. Zeljkovič) - Souaré (90.+5 Havel), Vydra (46. Ladra), Adu (89. Višinský) - Durosinmi. Trenér: Hyský.

Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter (83. Treu) - Eggestein (69. Höfler), Osterhage - Beste, Suzuki (69. Manzambi), Grifo (61. Scherhant) - Adamu (46. Matanovič). Trenér: Schuster.

 
Legia - Sparta 0:1. Rána pro domácí. Letenští opětují palbu gólem

Tady hrozí červené karty i rodičům. I tak rostou budoucí sevillské hvězdy

Plzeň - Freiburg 0:0. Viktoria nevyzrála na skvělého Atubolua v bráně

Narazil by i Ancelotti, tvrdí Mičola o Baníku. Baráž proti Opavě by znamenala peklo

