Fotbalista Souček je podruhé otcem, pochlubil se další dcerou

Bílé stany, které rakouské úřady zřizují na jihu a západě země, aby v nich ubytovávaly migranty a žadatele o azyl, vzbuzují podle agentury AFP kritiku a obavy. Ve srovnání s loňským rokem do země letos již nyní přišel dvojnásobek žadatelů o azyl. Podle úřadů stany představují jen dočasné řešení, což však odmítají někteří obyvatelé a část představitelů samospráv. Na jihu a západu Rakouska, kde nejčastěji migranti a možní žadatelé o azyl překračují hranici, úřady zřídily na 35 stanů. V každém z nich se může ubytovat osm lidí. "Jedná se o mimořádné a krátkodobé opatření, které nám pomůže ubytovat všechny, kteří to potřebují," řekl agentuře AFP Thomas Fussenegger, mluvčí vládní agentury BBU, která se o žadatele o azyl stará. Do Rakouska přišlo od začátku roku na 70.000 migrantů bez potřebných dokladů a možných žadatelů o azyl. To je dvakrát tolik co za celý loňský rok. Rakousko také udělilo ochranu 57.000 Ukrajinců.