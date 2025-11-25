Buffon v českém dresu? Fatální rána, štve Italy. "Refresh" už byl podle Brabce nutný

"Možná tomu Italové nejdříve nepřikládali takový důraz. Já jsem rád, že Louis hraje a střílí góly za nás. Snad to bude pokračovat," usmívá se Erich Brabec.
Někdejší obránce a dnes už bývalý technický ředitel Fotbalové asociace České republiky (FAČR) byl u zrodu myšlenky nejen Buffona, ale i další potenciální reprezentanty narozené mimo Česko oslovit.
Nicméně syn jednoho z nejlepších brankářů fotbalové historie, Itala Gianluigiho Buffona, a české modelky Aleny Šeredové je teď nejvýraznějším příkladem této snahy.
Během několika letošních srazů se etabloval ve výběru trenéra Václava Jílka a v polovině listopadu naskočil do tří zápasů první fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy do 19 let.
V utkáních proti Ázerbájdžánu (6:1) a Severnímu Irsku (4:0) nasázel vytáhlý útočník dva hattricky a upoutal značnou pozornost.
"Je neuvěřitelné vidět nejstaršího syna jednoho z hrdinů mistrovství světa 2006 reprezentovat jiný národní tým než Itálii. Přestože tady vyrůstal," napsal ve svém komentáři Nicholas Schira z italského deníku Tuttosport.
"Navíc není jediný z našich talentů do 21 let, kteří nehrají za Itálii. Tohle by mohla být zničující, možná fatální rána pro italské ambice směrem k návratu do světové špičky," přidal autor.
U Buffona připomněl, že působí v Pise - v kádru nováčka Serie A, kde ho trénuje někdejší otcův spoluhráč z národního týmu Alberto Gilardino. V říjnu si mladík pod jeho vedením odškrtl debut v nejvyšší soutěži.
"Proč se rozhodl reprezentovat rodnou zemi své matky? Pravděpodobně tam může růst bez přehnaných očekávání a tlaku. Bude jednoduše Louisem, ne synem legendy, jako je Gianluigi Buffon," zamýšlel se ve svém textu Schira.
Šeredová zase v nedávném rozhovoru pro deník Sport naznačila, že velkou roli mohlo při rozhodování jejího syna sehrát to, že Češi o něj na reprezentační úrovni projevili zájem jako první.
A sám Louis mluvil už na březnovém srazu českého týmu o tom, jak mu i otec radil nabídku přijmout a reprezentovat Česko: "Byl z toho nadšený," říkal tehdy Buffon junior.
"Louis je z rodiny velmi dobře nastaven," reaguje Brabec. "Ví, co chce. Když máte tátu takovou legendu, odmalička to nemáte jednoduché. On však v Pise i v českém nároďáku ukazuje, že si to vydřel sám. Opravdu věřím tomu, že nám i do budoucna bude schopný pomoct," říká.
Jedním dechem ale dodává, že starty v mládežnických reprezentacích ještě nic nezaručují. Buffon se pořád může rozhodnout obléknout v dospělé kategorii italský dres.
"Uvidíme, jak v české devatenáctce naváže v další fázi kvalifikace, abychom se na Euro dostali. Pokud bude Louis prokazovat kvalitu dlouhodobě, může se pak rozhodnout, jak chce. Já ale doufám, že zůstane u nás," konstatuje Brabec.
Byl to on, kdo po nástupu na pozici technického ředitele FAČR v říjnu 2023 rozjel něco, co nazval "refreshnutí DNA českých reprezentací".
"Inspiroval jsem se třeba u Poláků, Chorvatů nebo Bosňanů. Mají to vyloženě postavené na tom, že skautují zahraniční trh a hledají možnosti, jak své národní týmy okysličit," popisuje bývalý stoper obou pražských "S".
"Skauting je nesmírně důležitý a určitě by to u nás mělo být lepší. Stipe Pletikosa (bývalý chorvatský brankář, pozn. red.) mi říkal, že Chorvati mají svůj největší talent v Kanadě. Maroko zase oslovilo všechny hráče v Evropě, kteří měli marocké předky. Šlo po nich, dneska slaví úspěchy a má vybudovanou silnou strukturu. Poláci na to mají celé oddělení," pokračuje Brabec.
Česko si o vytvoření takového úseku zatím může nechat zdát.
"Stojí to peníze, ale třeba se to někdy stane. My jsme pracovali přes informace od známých, od agentů. Nebylo to na tak profesionální úrovni, jak bych si dovedl představit," zmiňuje Brabec.
I tak se jeho úzkému kruhu lidí podařilo vedle Buffona vytipovat další jména. A ta se zapracovala.
Yannick Eduardo se narodil v Kadani české matce a angolskému otci, pak vyrůstal v Nizozemsku, které v sedmnáctce a osmnáctce reprezentoval. Vloni útočníka, jenž prošel akademií Lipska a nyní sází góly ve druholigovém nizozemském Dordrechtu, zlákali Češi.
🔎 Yannick Eduardo (2006, 🇨🇿)— 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐒𝐜𝐨𝐮𝐭𝟏𝐧𝐠 (@YouthScout1ng) November 20, 2025
📝A young striker from RB Leipzig, he is currently on loan in the Eerste Divisie with FC Dordrecht, where he is starting to fully show his potential.
✍️@FM_Scouts_cz pic.twitter.com/AgiUlFUWIp
Nyní se Eduardo profiluje jako výrazná postava jednadvacítky Michala Bílka a současný trenér dospělé reprezentace Jaroslav Köstl přiznal, že o něm při nominaci na listopadové zápasy uvažoval.
Na mistrovství světa sedmnáctek zase Česko reprezentovali rodák z Nizozemska, obránce Milan Hendericks, a záložník Jan Jakub Janega, narozený v Německu.
"Mám radost, že to zatím pomáhá mládežnickým celkům, ale zásadní bude, abychom to pak přenesli do áčka. Když se podíváte na země kolem nás, je běžné, že mají multikulturní týmy. Mixují hráče, kteří zase přináší něco jiného," komentuje Brabec.
Ten ovšem musel po nástupu nového předsedy Davida Trundy na své pozici skončit. Od letošního srpna pro FAČR nepracuje. Nicméně věří, že český fotbal půjde do budoucna i touto cestou, kterou načal.
"Tuhle agendu jsem předal stejně jako celé sportovní oddělení. Jak šéftrenér reprezentací Míra Beránek, tak vedoucí toho úseku Terka Šílová ty informace mají, jsou s tím obeznámeni. Podle mě to jede dál a největším příkladem je teď asi Jakub Pira, útočník z Baníku," zmiňuje Brabec.
Sedmnáctiletý fotbalista je rodákem z Ostravy, ale celou rodinu má ze Slovenska, které také dosud v mládežnických kategoriích reprezentoval. Nyní však získal české občanství a připustil, že si zájem české strany nechá projít hlavou.
Mezitím létají z obou táborů superlativy a zatímco trenér české jednadvacítky Bílek mluvil o výjimečnosti hráče s dobrou postavou, pohybem a kvalitním zakončením, tak kouč slovenské dospělé reprezentace Francesco Calzona prohlásil, že pokud by to měl na starosti on, udělal by vše, aby Piru udržel.