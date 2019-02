To hostující KRC Genk prožívá také velmi vydařené období. Ligu vede s velkým náskokem, a to konkrétně jedenácti bodů a vypadá to, že dokráčí až k titulu. O víkendu belgičtí fotbalisté porazili Standard Lutych 2:0. Ve skupině Evropské ligy si Genk poradil s Malmö, Besiktasem a také Sarpsborgem a nakonec postoupil z prvního místa. Pro Slavii se jedná o určitě nepříjemného soupeře.