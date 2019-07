Dnešní utkání se nesehraje v Jerevanu, ale ve 150 kilometrů vzdáleném městě Gjumri. Důvod je prostý. V Arménii se v současných dnes dohrává ME hráčů do 19 let, a tak Pjunik hraje v azylu ve městě ležícím v nadmořské výšce 1500 metrů. V Arménii panují v těchto dnech velká vedra, v Gjumri by ale mělo být okolo 28 stupňů.