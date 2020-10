Beer Ševa - Slavia. Sešívané čeká úvodní duel Evropské ligy v Izraeli

Hostující Slavia Praha by raději svůj pohárový zápas hrála včera, potažmo v úterý, ale tentokrát se musí smířit jen s Evropskou ligou. Cestu do Ligy mistrů českému mistrovi zastavil v posledním kole kvalifikace dánský Midtjylland, sešívaní se do Evropské ligy tak vracejí po roční odmlce. Otázkou také bude, v jakém rozpoložení sešívaní jsou, neboť poslední soutěžní zápas hráli 4.10. na půdě Baníku Ostrava.