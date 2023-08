Když Schranz vystřelí, míč si vesele letí. Velké zápasy mi sedí, říká hrdina Slavie

Slávistický fotbalista Ivan Schranz si sám neumí vysvětlit, proč se mu tolik daří ve velkých pohárových zápasech. Devětadvacetiletý slovenský univerzál dvěma brankami pomohl Pražanům ke čtvrtečnímu vítězství 3:0 nad Dniprem v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy.

"Nevím, čím to je, že mi to v těchto zápasech vychází. Ten gól někdo vždy musí dát, teď to vyšlo na mě," smál se Schranz.

"Předtím to v lize táhli gólově další kluci. Hlavně jsem rád za výsledek, ale samozřejmě i za to, že se mi podařilo skórovat. Vydobýt si možná nějaké sebevědomí, nějaké ty body udělat. Je to velmi dobrý výsledek do odvety a z toho máme radost," doplnil.

Slovenský univerzál byl hlavní střeleckou oporou Slavie už v loňské kvalifikaci Konferenční ligy. Dal vítězný gól proti Panathinaikosu Atény a následně postupovou brankou v prodloužení proti Rakówu Čenstochová poslal Pražany do hlavní fáze.

Předloni se trefil i v klíčovém utkání skupiny proti Unionu Berlín a prosadil se také poté ve vyřazovací části proti Fenerbahce Istanbul.

"Možná mi ty velké zápasy sedí," dumal Schranz. "Teď mi to vyšlo, ale pro nás je vlastně každý zápas ve Slavii velký a důležitý. Neděláme v tom rozdíly. Takže bych to nerozděloval, že některá utkání jsou důležitější než jiná," poznamenal.

Proti Dnipru se prosadil v 5. a 38. minutě. "U prvního gólu byl výborný centr od Masopusta před bránu. Byl jsem tísněný jedním hráčem, povedlo se mi to před tím nějak protečovat a zapadlo to do brány. Takže pěkná akce a výborný začátek," popsal Schranz.

"Při druhém po rohovém kopu propadl míč, někdo to protečoval. Ocitl jsem se před brankářem, tak jsem se soustředil jen na to, abych to dobře trefil," vybavil si.

Chvíli myslel i na hattrick, který už dal ve Slavii předloni v červenci při vítězství 3:1 v Teplicích. "Je pravda, že když jsem dal druhý gól, tak mi hlavou problesklo, že možná ještě přijde nějaká šance a možná si zase zopakuju hattrick ve Slavii," přiznal.

Vyloučení spoluhráče Igoha Ogbuha ovšem jeho uvažování změnilo. "Po červené kartě jsem na to hned přestal myslet a soustředil se na to, abychom stav hlavně udrželi, případně přidali ještě jeden gól. To se podařilo," pochvaloval si Schranz.

Ve Slavii často střídá posty. Proti Dnipru hrál pravého křídelníka, v oslabení se zatáhl do obrany. "Jestli je nějaká pozice, na kterou bych si teď netroufl? Možná ne," usmál se.

"Ale asi bych nechtěl, aby došlo k tomu, že bych musel chytat. I stoper je velmi těžký post, takže věřím, že až tak daleko to nezajde. Ale kdyby bylo potřeba, jsem připravený jít kamkoliv, kam mě trenér pošle," slíbil.

Rodák z Bratislavy se těší na odvetu v Košicích, kde má Dnipro svůj domácí azyl v pohárech kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu.

"Hlavně Jakub Hromada se těší asi nejvíc," zmínil spoluhráče, jenž se ve východoslovenském městě narodil.

"Těším se s ním, že nám trochu ukáže Košice. Hrál jsem tam, ještě samozřejmě na starém stadionu. Takže se těším i z toho pohledu, že uvidím novou arénu. My Slováci se tam budeme cítit jako doma," doplnil Schranz.

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského má Schranz velkou výhodu, že je komplexní. "Ivan za dva roky ve Slavii neuvěřitelně vyspěl. Je to obrovsky důležitý hráč pro celý tým, je komplexní. Když ho dám na hřiště, vím, že svoje úkoly zvládne. Pro tyhle zápasy je jednou z prvních voleb, zvládne každý post. Je nebezpečný vepředu a zodpovědný vzadu. Přesně to chcete," uvedl kouč.

"Ivan má takové rozmanité zakončení. Má úžasnou biomechaniku pohybu, trajektorii střely má nesmírně zajímavou, já jí říkám schranzovka. U něj jde o čistotu kopu, umí dobře sklopit nohu a krásně to trefit. Když vystřelí, balon nepláče, ale vesele si letí," vtipkoval Trpišovský.