Suverénní vstup do skupiny Evropské ligy. Slavia vyhrála v Ženevě 2:0

Fotbalisté Slavie v úvodním kole skupiny G Evropské ligy zvítězili 2:0 na hřišti Servette Ženeva. Pražany poslal do vedení v 32. minutě Lukáš Masopust a v 59. minutě uzavřel skóre další stoper Igoh Ogbu. Červenobílí na rozdíl od minulé sezony zvládli vítězně vstup do skupinové fáze, loni v Evropské konferenční lize zahájili soutěž remízou 1:1 se Sivassporem.

Svěřence kouče Jindřicha Trpišovského čeká v dalším kole za dva týdny domácí duel se Šeriffem Tiraspol, který dnes na svém stadionu podlehl 1:2 AS Řím. Italští favorité přivítají Servette. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druhé týmy v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetím místě přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

Utkání 1. kola skupiny G fotbalové Evropské ligy:

Servette Ženeva - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 32. Masopust, 59. Ogbu. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všichni Gruzie) - Pskit (video, Pol.). ŽK: Severin, Rouiller, Bedia - Oscar, Dumitrescu, Provod, Mandous. Diváci: 19.783.

Servette: Frick - Bolla, Rouiller, Severin, Mazikou (84. Rodelin) - Stevanovič, Cognat, Douline (67. Ondoua), Kutesa (67. Guillemenot) - Antunes (81. Touati), Bedia (67. Crivelli). Trenér: Weiler.

Slavia: Mandous - Masopust, Holeš, Ogbu - Tomič (72. Jurásek), Ševčík (52. Zafeiris), Oscar, Dumitrescu (87. Jurečka) - Douděra (72. Provod), Wallem - Van Buren (52. Tijani). Trenér: Trpišovský.