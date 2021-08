"S Ondrou jsme ještě nedostali gól." Kúdela se po trestu těší na návrat do pohárů

Fotbalista Slavie Ondřej Kúdela se po kontroverzi těší na návrat do evropských pohárů.

Čtyřiatřicetiletý reprezentační obránce si odpykal desetizápasový trest v mezinárodních soutěžích za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnovém osmifinále Evropské ligy proti Rangers a s Pražany ho ve čtvrtek čeká odveta 4. předkola Evropské ligy ve Varšavě proti Legii.

"Musím říct, že se hodně těším. Pokud dostanu důvěru, budu za to rád a budu se snažit odvděčit tím nejlepším možným způsobem. Věřím, že to zvládneme," řekl Kúdela ve videu na youtubeovém kanálu Slavie.

Legia - Slavia v televizi Odvetu čtvrtečního 4. předkola Evropské ligy mezi Legií Varšava a pražskou Slavií bude vysílat stanice O2 TV Sport. Moderátor Michal Hrdlička přivítá ve studiu od 20.30 hodin v roli hostů Iva Ulicha, bývalého záložníka fotbalové Slavie, a také trenéra Luboše Kozla.

V této sezoně zatím odehrál tři soutěžní zápasy v rámci ligy. "S Ondrou v sestavě jsme v téhle sezoně ještě nedostali gól. Hodně pomáhá naší rozehrávce, bylo to vidět už doma s Baníkem. Hodně mluví a řídí si hráče před sebou. Hráči, co jsou vzadu a mají hru před sebou, mají větší vliv na organizaci týmu než hráči nahoře," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pražané půjdou do odvety s Legií po domácí remíze 2:2. "Chtěli jsme vyhrát, ale to se nám bohužel nepodařilo. Ale aspoň se neprohrálo, což je důležité. Navíc se teď zrušilo pravidlo o gólech venku, už se nepočítají jako za dva. Takže o to je to lepší," přemítal Kúdela.

Legia má kvůli disciplinárnímu trestu pro čtvrteční utkání uzavřený divácký "kotel", i tak se ale čeká velmi bouřlivá kulisa.

"Je dobře, že konečně lidi chodí, že se to konečně uvolnilo. Je to lepší, než kdyby byl prázdný stadion. Uvidíme, jaká bude atmosféra. Předpokládám, že bude plno vyjma kotle. Věřím, že to bude opravdu hezká atmosféra a že se s tím vypořádáme. Pro nás jen dobře," řekl Kúdela.