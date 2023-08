Schranz dvěma góly vystřelil Slavii už do půle náskok, v oslabení ho ještě zvýraznila

Fotbalisté Slavie vstoupili do kvalifikace Evropské ligy jasným domácím vítězstvím 3:0 nad Dniprem v úvodním utkání 3. předkola a výrazně se přiblížili k postupu do závěrečného play off o účast ve skupině.

Pražané v souboji vicemistrů svých zemí rozhodli už v první půli, v níž se dvakrát trefil Ivan Schranz. V 58. minutě dostal červenou kartu domácí Igoh Ogbu, ale favorit navzdory oslabení ještě zvýšil, když v 81. minutě při premiéře ve slávistickém dresu skóroval střídající Conrad Wallem. Odveta se odehraje za týden v Košicích, kde má Dnipro kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu domácí pohárový azyl. Pokud slávisté 3. předkolo zvládnou, zahrají si v závěrečném play off o hlavní fázi Evropské ligy s dalším ukrajinským soupeřem Luhanskem a zároveň získají jistotu účasti nejméně ve skupině Evropské konferenční ligy. V případě, že by slávisté dvojzápas s Dniprem v odvetě nečekaně ztratili, přešli by do 4. předkola Konferenční ligy, v němž by je čekal lepší z dvojice Poznaň - Trnava. Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy: Slavia Praha - SC Dnipro-1 3:0 (2:0) Branky: 5. a 38. Schranz, 81. Wallem. Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Nijssen - Lambrechts (video, všichni Belg.). ŽK: Masopust - Svatok, Babenko, Ledněv, Rubčynskij, Kravec. ČK: 58. Ogbu. Diváci: 19.102. Slavia: Kolář - Masopust, Ogbu, Holeš, Provod - Zafeiris (90. Jurásek), Oscar - Schranz, Lingr (79. Ševčík), Jurečka (79. Wallem) - Van Buren (79. Chytil). Trenér: Trpišovský. Dnipro: Kinarejkin - Adamjuk, Svatok (46. Pasič), Sarapij, Kravec - Babenko (61. Pichaljonok), Blanco - Guculjak, Rubčynskij (80. Bill), Treťjakov (11. Ledněv) - Filippov (80. Kivinda). Trenér: Kučer.

