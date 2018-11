Měli jsme svázané nohy, po dlouhé době nám nevyšel zápas, řekl brankář Slavie Kolář

před 33 minutami

Brankář Ondřej Kolář několika zákroky podržel fotbalisty Slavie, porážce 0:2 v Bordeaux v předposledním pátém kole skupiny Evropské ligy ale ani on nezabránil. Čtyřiadvacetiletý gólman připustil, že Pražany svazovala možnost zajistit si předčasně postup a nehráli dobře. Věří, že se slávisté z chyb poučí a za 14 dní na závěr skupiny doma porazí Petrohrad.

"Měli jsme svázané nohy tím, že jsme měli v hlavě, že můžeme postoupit. Báli jsme se o ten výsledek a nakonec jsme o to přišli," řekl novinářům Kolář.

Jeho celek prohrál poprvé po devíti soutěžních duelech. "Po dlouhé době nám prostě nevyšel zápas, to se stává. Nemůžeme furt vyhrávat a dařit se nám. Dnes jsme zápas nezvládli, prohráli jsme 0:2. Z těch chyb se musíme poučit a doufám, že další zápas zvládneme," doplnil Kolář.

Ve slávistické brance neměl dlouho tolik práce jako dnes. "Jsem samozřejmě rád, že jsem si konečně mohl nějak zachytat. Jestli jsem v tomhle zápase chytil něco navíc, je pro mě super. Ale já raději budu bez práce a ať zápas vyhrajeme. Mrzí to. Další zápas snad bude s nulou, nebudu mít tolik práce a vyhrajeme," řekl Kolář.

Zatímco v předchozím průběhu skupiny inkasoval jen jednou a chytal za nejlepší obranou soutěže, dnes dostal dva góly. "Nemůžu říct, že kluci v obraně by hráli špatně. Prostě tam byly nějaké chyby, z kterých jsme dostali góly. Soupeř dnes zvítězil ve střelách, dal dva góly a vyhrál 2:0," konstatoval Kolář.

Nechtěl se vymlouvat na to, že se hrálo před komorní atmosférou a pouhými šesti tisícovkami diváků. "Samozřejmě jsme zvyklí na trošku větší atmosféru, i my jsme zvyklí hrát v Edenu před plným hledištěm. Takže trošku jiné to bylo, ale jak se pískne do píšťalky, vůbec nevnímáme kolem sebe," prohlásil Kolář.

Ocenil, jaký výkon předvedli hráči širšího kádru Bordeaux, kteří dnes nastoupili. "Sami jste viděli, že je jedno, jestli hrají kluci z lavičky nebo ne. Mají výbornou i lavičku. Hráči to potvrdili na hřišti, hráli dnes skvěle a zaslouženě vyhráli. My jsme dnes nehráli, co jsme potřebovali. Nevytvořili jsme si skoro žádné šance. Soupeř nějaké šance měl, dvě proměnil, takže jsme prohráli 0:2," konstatoval Kolář.

Byl rád, že aspoň Kodaň v souběžném utkání prohrála v Petrohradu a Slavii tak stačí k postupu ze skupiny za 14 dní bez ohledu na výsledek druhého zápasu remíza. "Dozvěděl jsem se po zápase, že Kodaň tam prohrála. Pro nás jsou to samozřejmě plusové body. Zenit má postup jasný a uvidíme, s jakou sestavou přijede. My to máme stále ve svých rukách. Věřím, že budeme hrát jako doposud a vyhrajeme," dodal.