Kúdela nazval Kamaru "zas... opicí", tvrdí britský tisk. Ven unikla Kovářova nahrávka

Rasistický útok, nebo vulgární, ale "neškodná" nadávka? Obsah jedné krátké věty, kterou obránce Ondřej Kúdela pošeptal Glenu Kamarovi v závěru utkání odvety osmifinále Evropské ligy mezi Glasgow Rangers a Slavií Praha, rozhodne o výši trestu pro pražský klub i samotného hráče.

Slavia si stojí za svým, její obránce Ondřej Kúdela se žádného výpadu s rasistickým podtextem vůči Glenu Kamarovi nedopustil.

"Slavii už její zakladatelé vtiskli barvy, kde bílá znamená čistotu sportovní myšlenky a čestného boje, kde protivník není nepřítel, ale uznávaný soupeř. Dnes je Slavia multikulturním klubem, který si zakládá na úctě k soupeři a vzájemném respektu lidí všech kultur. Odsuzujeme rasismus v jakékoliv podobě," stojí v prohlášení, který klub vydal několik hodin po konci zápasu na Ibrox Stadium.

Podle slávistické verze měl Kúdela vmést Kamarovi do tváře, že je "fucking guy," což se dá volně přeložit jako "zmr..".

S tím ovšem domácí razantně nesouhlasí. Britské deníky Dialy Mirror a The Sun dokonce přišly s konkrétním zněním výroku, který fotbalisty Rangers tak popudil. Stoper Slavie měl použít výraz "fucking monkey," tedy "zas… opice."

"Glenovi stoprocentně věřím. Je pro mě velkým zklamáním, že se ho (Kúdelu) někteří lidé snaží bránit. Z jeho klubu nás nazývají lháři, ale to je jejich rozhodnutí," prohlásil na tiskové konferenci kouč skotského klubu Steven Gerrard.

Celý incident měl skandální dohru při odchodu do kabin. Nejenže pořadatelé nechali slávisty desítky minut čekat, než je do šatny pustili, v útrobách stadionu pak došlo k napadení Kúdely ze strany Kamary.

"Po zápase bylo pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA zorganizováno setkání trenérů obou klubů a hráčů Ondřeje Kúdely a Glena Kamary. Po příchodu slávistických představitelů byl Ondřej Kúdela hráčem Rangers FC fyzicky napaden a udeřen pěstí do obličeje. Hráč Rangers FC poté utekl do kabin a beze slova omluvy ho následoval i trenér soupeře Steven Gerrard. Celá událost je podrobně popsána v protokolu o zápase a Slavia po návratu klubu do České republiky zváží i podání trestního oznámení," píše se v oficiálním prohlášení Slavie.

Další svědectví do k vypjaté situaci přináší nahrávka náhradního gólmana Přemysla Kováře, který na ní konkretizoval průběh událostí a kterou měl poslat svým přátelům do Liberce. Záznam však unikl na veřejnost a nyní koluje po sociálních sítích.

"Kúdy si to šel s Kamarou vyříkat na dopingové kontrole, ale ten frajer tam přiběhl, natáhnul mu jí a rozbil mu rypák," říká hlas, který zřejmě skutečně patří Kovářovi. "Hodinu nás tam drželi kvůli Kúdymu, že řekl, že je fu**ing monkey. Proto nás nechtěli pustit dovnitř," dokládá nahrávka.