Jurečka klepal kosu, polonazí fanoušci ho ohromili. Útočník ocenil dar z nebes

Slavistický fotbalista Václav Jurečka připustil, že jeho povedený gól patičkou v utkání pátého kola skupiny Evropské ligy v Tiraspolu byl i dílem náhody. Devětadvacetiletý útočník skóroval ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě a je rád, že se dostává do střelecké formy.

V rozhovoru pro klubovou televizi si pochvaloval hlavně to, že Pražané v nastavení vydřeli nad Šeriffem výhru 3:2 a v čele tabulky odskočili AS Řím na rozdíl dvou bodů.

Jurečka v 19. minutě otevřel skóre zápasu poté, co patičkou pohotově usměrnil do sítě přízemní centr od obránce Jana Bořila.

"Bylo to trochu dílem náhody. Bóřa skvěle nacentroval, byl jsem tam, chtěl jsem to jen trochu prodloužit. Že to dopadlo takhle, za to jsem samozřejmě rád," řekl Jurečka.

"Každopádně jsme měli v prvním poločase daleko více šancí a mohli jsme odcházet do kabin za stavu 3:0, ne 1:1. Škoda, že jsme ke konci poločasu dostali gól na 1:1, to nás trochu zneklidnilo. Trochu jsme chytili nejistotu. Ale ukázali jsme silného ducha a vyhráli. O to cennější to je, takové vítězství mám rád," doplnil člen širšího kádru české reprezentace.

Jeho tým otočil skóre až v páté minutě nastavení z pokutového kopu, který proměnil střídající Muhamed Tijani.

"Zápas jsme si výrazně zkomplikovali. Měli jsme i trochu štěstí, soupeř nám na konci nabídl dáreček z nebes v podobě úplně nesmyslné penalty. Zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli, protože jinak by to asi byl prohospodařený zápas," citoval Jurečku klubový web z rozhovoru s novináři.

Nejlepší střelec minulého ligového ročníku se po rozpačitém úvodu této sezony dostává do střelecké pohody.

"Myslím, že v očích spousty lidí ještě tu formu z předchozí sezony nemám, protože každý si myslí, že budu dávat každý zápas čtyři góly. Takže do té formy je ještě daleko. Jsem rád, že mi to tam padá. Hlavně jsem rád, že jsme to zvládli," pochvaloval si Jurečka.

Zápas se hrál ve velké zimě a před poloprázdnými tribuny. Velmi slyšet tak bylo zhruba 150 slávistických fanoušků. "Ke konci skandovali i polonazí. Za mě velký respekt, klobouk dolů před nimi," uvedl Jurečka

"Jinak mi byla zima. Bohužel k tomu patří i to, že počet fanoušků není takový. Možná to dnes trochu připomínalo přípravný zápas, ale byl to zápas v Evropě, proto jsme se na něj tak museli připravit," řekl Jurečka.

Jeho tým v čele tabulky odskočil na rozdíl dvou bodů AS Řím. Pokud za 14 dní porazí doma Servette Ženeva, bez ohledu na výsledek druhého utkání projde z prvního místa přímo do osmifinále.

"Před posledním zápasem máme výhodu jak domácího prostředí, tak dvou bodů před Římem. Teď musíme udělat všechno pro to, abychom to neprohospodařili, skupinu vyhráli a měli jisté osmifinále," doplnil Jurečka.