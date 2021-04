Arteta: Slavia ukázala, že se nikdy nevzdává, musíme být efektivnější

Podle trenéra fotbalistů Arsenalu Mikela Artety ukázala Slavia před týdnem v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy v Londýně vyrovnávacím gólem v nastavení, že se nikdy nevzdává. Po domácí remíze 1:1 očekává španělský trenér od svého týmu větší efektivitu v zakončení. Nepřipouští si, že by "Kanonýři" vypadli a v příští sezoně byli bez pohárů.

"Už před prvním zápasem jsem říkal, že Slavia na nás udělala opravdu velký dojem. V domácí soutěži je neporažena. Do každého zápasu jde s velkým zaujetím, proto zaslouženě došla až sem a vyřadila velké týmy. V prvním utkání proti nám ukázala, že se nikdy nevzdává a v poslední minutě srovnala. Zítra nás čeká opravdová bitva," řekl Arteta na on-line tiskové konferenci v Londýně, odkud se dnes Arsenal přesune do Prahy.

Před týdnem Londýňané od 86. minuty vedli, ale v závěru třetí minuty nastavení srovnal po rohu Tomáš Holeš. "Měli jsme v zápase momenty, při kterých kdybychom dostali míč do sítě, tak se teď bavíme v jiném duchu. Tohle rozhoduje, zda vyhrajete, nebo ne. Mohl to být úplně jiný zápas. Tyhle evropské zápasy jsou o efektivitě. Pokud chcete v Evropě jít dál a soupeřit s těmi nejlepšími, musíte být velmi efektivní," prohlásil Arteta.

Navzdory původním informacím by měl mít v odvetě k dispozici záložníky Bukaya Saku a Emileho Smitha Roweho, kteří doléčili zranění. Naopak velmi ohrožen je start dalšího středopolaře Martina Ödegaarda a kanonýra Pierrea-Emericka Aubameyanga.

"Nevím, jestli budou moci nastoupit. Budeme se muset podívat po tréninku, jak na něj zareagují. Včera ještě ani jeden z nich nemohl trénovat. Dnes je slunečný den, snad to bude lepší," vtipkoval Arteta.

Jeho svěřenci figurují v Premier League až na devátém místě a hrozí jim, že budou v příští sezoně bez pohárů. Účast v nich si mohou zajistit případným triumfem v Evropské lize. "Že bychom příští sezonu nebyli v pohárech, o tom vůbec neuvažuji. Nechci si to vnášet do mysli ani to předávat někomu z hráčů nebo v klubu," uvedl Arteta.