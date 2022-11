West Ham jako jediný neztratil ani bod, Coufal připravil při šesté výhře jeden z gólů

Fotbalový West Ham je jediným celkem z Evropské či Konferenční ligy, který ve skupině neztratil v této sezoně ani bod. K udržení stoprocentní bilance přispěl i český obránce Vladimír Coufal, jenž se na šestém vítězství podílel při triumfu 3:0 nad Steauou jednou asistencí.

West Ham nechal při jistotě postupu odpočívat v Londýně řadu opor včetně Tomáše Součka. Jeho krajan si ale v Rumunsku stoupl na pravý okraj obrany, parťáky mu dělalo i několik mladíků. Přesto "Kladiváři" dokráčeli k pohodové výhře.

V 56. minutě nacentroval Coufal krásně na Mubamu, jeho hlavičku ještě srazil do vlastní sítě Dawa. Anglický klub se tak dostal do vedení 2:0, pojistku přidal v 65. Fornals a vzápětí si šel na lavičku odpočinout i Coufal.

Český reprezentant Antonín Barák pomohl fotbalistům Fiorentiny gólem a asistencí k výhře 3:0 na hřišti rižského celku RFS. Italský celek přesto skončil ve skupině A druhý, protože Basaksehir Istanbul zdolal skotské Hearts 3:1.

V duelu RFS s Fiorentinou už ve 3. minutě nahradil v domácím týmu český záložník Petr Mareš zraněného Dubru. O chvíli později se hlavičkou prosadil Barák.

V závěru úvodního dějství domácí útočník Ilič po Marešově centru trefil jen břevno a místo toho se těsně před přestávkou dvakrát radovali hosté. Barák prodloužil Venutiho roh před branku, odkud zakončil Cabral. V nastavení se parádní dalekonosnou ranou do "šibenice" blýskl Saponara.

Kluž nastoupila proti kosovskému Ballkami s vědomím, že díky dvěma výhrám nad Slavií jí triumf zajistí postup bez ohledu na výsledek souběžně hraného zápasu Pražanů s prvním Sivassporem.

Vítězství rumunského celku zařídil v 17. minutě Boateng. Vedení mohl navýšit po půlhodině hry Deac, jenže penaltu neproměnil. I tak Kluž obsadila druhé místo a na jaře si zahraje úvodní vyřazovací kolo.

Lech Poznaň porazil jistého vítěze skupiny C Villarreal 3:0 a postoupil ze druhé pozice. Třetí Beer Ševě tak nestačila ani výhra 4:0 nad vídeňskou Austrií.

Skupinu H ovládl díky vítězství 2:1 na hřišti Žalgirisu Vilnius úřadující slovenský mistr Slovan Bratislava. Obě jeho branky vstřelil v úvodních 23 minutách Srb Čavrič. Druhou příčku kvůli horší bilanci ze vzájemných zápasů se Slovanem obsadila Basilej, která v Jerevanu porazila tamní Pjunik rovněž 2:1.

Alkmaar v přímém souboji o vítězství ve skupině E porazil Dnipro-1 2:1. V závěru utkání rozhodl o triumfu nizozemského celku domácí útočník Pavlidis.

Gent rozstřílel Molde 4:0 a na jeho úkor skončil ve skupině F druhý. Suverénní Djurgaarden udržel neporazitelnost a v šestém utkání hlavní fáze si připsal páté vítězství. Irský Shamrock Rovers doma zdolal 1:0.

Losování úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy je na programu v pondělí.

AS Řím trnul

Fotbalisté AS Řím v 6. kole skupinové fáze Evropské ligy otočili utkání s Ludogorcem Razgrad a po výhře 3:1 postoupili do play off

AS Řím potřeboval k posunu na druhé místo skupiny C zvítězit, po poločase ale po Rickově gólu prohrával. Trenér Mourinho zareagoval trojitým střídáním a favorit po pauze duel otočil. Dvě penalty proměnil Pellegrini, v závěru přidal pojistku Zaniolo. "Vlci" vyhráli třetí soutěžní duel za sebou.

Manchester United oplatil San Sebastianu domácí porážku z úvodu soutěže, o skóre přesto skončil v tabulce druhý. Jedinou branku vstřelil po Ronaldově přihrávce osmnáctiletý útočník Garnacho. Na lavičce United byl dnes i devatenáctiletý český brankář Radek Vítek.

Ve druhém duelu skupiny podlehla Omonia Nikósie s českým kapitánem Janem Lecjaksem 0:1 Šeriffu Tiraspol, bez bodu skončila na posledním místě a v evropských pohárech končí. Nula na kontě zůstala i Malmö, jehož porážku 1:2 v Braze neodvrátil ani obránce Matěj Chaluš.

Kuriózní situace nastala ve skupině F. Všechny čtyři týmy získaly v šesti utkáních osm bodů, rozhodnout tak muselo skóre. To má nejlepší Feyenoord, který si dnes poradil 1:0 s Laziem Řím.

Italský celek skončil třetí a zahraje si na jaře alespoň play off Evropské konferenční ligy. Druhou příčku ve skupině obsadil Midtjylland po výhře 2:0 nad Štýrským Hradcem.

Ve skupině H si zajistilo play off Monaco triumfem 4:1 nad Crvenou zvezdou Bělehrad. Hattrickem se blýskl německý útočník Volland, jedinou trefu hostů zaznamenal z penalty bývalý sparťan Kanga.

Los vyřazovací fáze je na programu v pondělí.

Fotbalová Evropská konferenční liga - 6. kolo skupin:

Skupina A:

RFS Riga - Fiorentina 0:3 (0:3)

Branky: 7. Barák, 45. Cabral, 45.+2 Saponara.

Basaksehir - Hearts 3:1 (2:0)

Branky: 4. Ndayishimiye, 33. Gürler, 65. Özcan - 90. Atkinson.

Konečná tabulka:

1. Basaksehir 6 4 1 1 14:3 13 2. Fiorentina 6 4 1 1 14:6 13 3. Hearts 6 2 0 4 6:16 6 4. RFS Riga 6 0 2 4 2:11 2

Skupina B:

FCSB - West Ham United 0:3 (0:1)

Branky: 40. a 65. Fornals, 56. vlastní Dawa.

Silkeborg - Anderlecht 0:2 (0:1)

Branky: 20. Refaelov, 90.+5 Raman.

Konečná tabulka:

1. West Ham United 6 6 0 0 13:4 18 2. Anderlecht 6 2 2 2 6:5 8 3. Silkeborg 6 2 0 4 12:7 6 4. FCSB 6 0 2 4 3:18 2

Skupina C:

Lech Poznaň - Villarreal 3:0 (1:0)

Branky: 51. a 77. Skóraš, 27. Velde.

Beer Ševa - Austria Vídeň 4:0 (2:0)

Branky: 30. Jehezkel, 33. Safouri, 63. Shechter, 74. vlastní Handl.

Konečná tabulka:

1. Villarreal 6 4 1 1 14:9 13 2. Lech Poznaň 6 2 3 1 12:7 9 3. Beer Ševa 6 1 4 1 8:5 7 4. Austria Vídeň 6 0 2 4 2:15 2

Skupina D:

Kolín nad Rýnem - Nice 2:2 (0:2)

Branky: 48. Huseinbasic, 60. Duda - 40. Laborde, 43. Brahímí.

Partizan Bělehrad - Slovácko 1:1 (1:0)

Konečná tabulka:

1. Partizan Bělehrad 6 2 3 1 9:7 9 2. Nice 6 2 3 1 8:7 9 3. Kolín nad Rýnem 6 2 2 2 8:8 8 4. Slovácko 6 1 2 3 8:11 5

Skupina E:

Alkmaar - Dnipro 2:1 (1:1)

Branky: 8. Odgaard, 87. Pavlidis - 40. Dovbyk.

Apollon Limassol - Vaduz 1:0 (1:0)

Branka: 31. Roberge.

Konečná tabulka:

1. Alkmaar 6 5 0 1 12:6 15 2. Dnipro 6 3 1 2 9:7 10 3. Apollon Limassol 6 2 1 3 5:7 7 4. Vaduz 6 0 2 4 5:11 2

Skupina F:

Djurgaarden - Shamrock Rovers 1:0 (1:0)

Branka: 19. Eriksson.

Gent - Molde 4:0 (0:0)

Branky: 52. Hjulsager, 62. Godeau, 80. Kums, 89. Cuypers z pen.

Konečná tabulka:

1. Djurgaarden 6 5 1 0 12:6 16 2. Gent 6 2 2 2 10:6 8 3. Molde 6 2 1 3 9:10 7 4. Shamrock Rovers 6 0 2 4 1:10 2

Skupina G:

Kluž - Ballkani 1:0 (1:0)

Branka: 17. Boateng.

Slavia Praha - Sivasspor 1:1 (0:1)

Konečná tabulka:

1. Sivasspor 6 3 2 1 11:7 11 2. Kluž 6 3 1 2 5:5 10 3. Slavia Praha 6 2 2 2 6:7 8 4. Ballkani 6 1 1 4 8:11 4

Skupina H:

Žalgiris Vilnius - Slovan Bratislava 1:2 (0:2)

Branky: 47. Kyeremeh - 15. a 23. Čavrič.

Pjunik Jerevan - Basilej 1:2 (0:2)

Branky: 72. Juričič - 7. Males, 30. Kade. ČK: 53. Ndoye (Basilej).

Konečná tabulka:

1. Slovan Bratislava 6 3 2 1 9:7 11 2. Basilej 6 3 2 1 11:9 11 3. Pjunik Jerevan 6 2 0 4 8:9 6 4. Žalgiris Vilnius 6 1 2 3 5:8 5

Fotbalová Evropská liga - 6. kolo skupin:

Skupina A:

Arsenal - FC Curych 1:0 (1:0)

Branka: 17. Tierney.

Bodö/Glimt - PSV Eindhoven 1:2 (0:1)

Branky: 90.+3 Žugelj - 36. vlastní Sampsted, 52. Bakayoko.

Konečná tabulka:

1. Arsenal 6 5 0 1 8:3 15 2. PSV Eindhoven 6 4 1 1 15:4 13 3. Bodö/Glimt 6 1 1 4 5:10 4 4. FC Curych 6 1 0 5 5:16 3

Skupina B:

Rennes - AEK Larnaka 1:1 (1:0)

Branky: 17. Abline - 76. Lopes.

Dynamo Kyjev - Fenerbahce 0:2 (0:2)

Branky: 23. Güler, 45.+2 Arao. ČK: 68. Zabarnyj (Dynamo).

Konečná tabulka:

1. Fenerbahce 6 4 2 0 13:7 14 2. Rennes 6 3 3 0 11:8 12 3. AEK Larnaka 6 1 2 3 7:10 5 4. Dynamo Kyjev 6 0 1 5 5:11 1

Skupina C:

Betis Sevilla - HJK Helsinky 3:0 (2:0)

Branky: 20. a 41. Ruibal, 90.+3 Fekir.

AS Řím - Ludogorec Razgrad 3:1 (0:1)

Branky: 56. z pen. a 65. z pen. Pellegrini, 85. Zaniolo - 42. Rick. ČK: 90. Verdon (Ludogorec).

Konečná tabulka:

1. Betis Sevilla 6 5 1 0 12:4 16 2. AS Řím 6 3 1 2 11:7 10 3. Ludogorec Razgrad 6 2 1 3 8:9 7 4. Helsinky 6 0 1 5 2:13 1

Skupina D:

Saint-Gilloise - Union Berlín 0:1 (0:1)

Branka: 6. Michel.

Braga - Malmö 2:1 (1:0)

Branky: 36. Horta, 55. Djalo - 77. Sejdiu.

Konečná tabulka:

1. Saint-Gilloise 6 4 1 1 11:7 13 2. Union Berlín 6 4 0 2 4:2 12 3. Braga 6 3 1 2 9:7 10 4. Malmö 6 0 0 6 3:11 0

Skupina E:

Šeriff Tiraspol - Omonia Nikósie 1:0 (0:0)

Branka: 88. Akanbi.

San Sebastian - Manchester United 0:1 (0:1)

Branka: 17. Garnacho.

Konečná tabulka:

1. San Sebastian 6 5 0 1 10:2 15 2. Manchester United 6 5 0 1 10:3 15 3. Šeriff Tiraspol 6 2 0 4 4:10 6 4. Omonia Nikósie 6 0 0 6 3:12 0

Skupina F:

Midtjylland - Sturm Štýrský Hradec 2:0 (1:0)

Branky: 15. a 72. Dreyer.

Feyenoord Rotterdam - Lazio Řím 1:0 (0:0)

Branka: 64. Giménez. ČK: 90.+6 Romero (Lazio).

Konečná tabulka:

1. Feyenoord Rotterdam 6 2 2 2 13:9 8 2. Midtjylland 6 2 2 2 12:8 8 3. Lazio Řím 6 2 2 2 9:11 8 4. Štýrský Hradec 6 2 2 2 4:10 8

Skupina G:

Olympiakos Pireus - Nantes 0:2 (0:0)

Branky: 79. Muhammad, 90. Blas.

Karabach - Freiburg 1:1 (0:1)

Branky: 90.+2 Owusu - 25. Petersen z pen. ČK: 60. Medina (Karabach).

Konečná tabulka:

1. Freiburg 6 4 2 0 13:3 14 2. Nantes 6 3 0 3 6:11 9 3. Karabach 6 2 2 2 9:5 8 4. Olympiakos Pireus 6 0 2 4 2:11 2

Skupina H:

Monako - Crvena zvezda Bělehrad 4:1 (2:0)

Branky: 5., 27. a 87. Volland, 50. vlastní Rodič - 54. Kanga z pen.

Trabzonspor - Ferencváros Budapešť 1:0 (1:0)

Branka: 7. Bakasetas.

Konečná tabulka: