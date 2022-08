Tohle je pro nás Liga mistrů, zářil Svědík po historickém postupu Slovácka do Evropy

Erupce nadšení zavalila fotbalisty Slovácka poté, co vítězstvím 1:0 v odvetě 4. předkola Konferenční ligy na půdě AIK Stockholm potvrdili premiérový postup do skupiny evropského poháru. "Jestliže se Plzni, které gratuluju, podařilo postoupit do Ligy mistrů, tak tohle je pro nás malá Liga mistrů," zářil kouč Martin Svědík.

"Je to něco úžasného, co se nám povedlo. Před sezonou jsme si vytyčili nějaký cíl a je úžasné, že jsme to dokázali splnit," nevěřícně kroutil hlavou strůjce historického úspěchu týmu z Uherského Hradiště.

"Tohle doceníme až postupem času, je těžké skrývat nějaké emoce, ale jsem hrozně šťastný. Je to nepopsatelné, jsem na tým strašně hrdý," rozplýval se kouč.

Kapitán Michal Kadlec už v bohaté kariéře spoustu úspěchů prožil, přesto byl i on dojatý. "Je to splněný sen dostat se do skupiny. Kdyby nám to někdo řekl pár roků zpátky, tak bychom mu nevěřili, teď je to realita a zasloužená," liboval si suverénně nejzkušenější muž moravského celku.

Slovácko drželo ve Švédsku po půli bezbrankovou remízu, ve druhém dějství pak k domácí výhře 3:0 z prvního zápasu přidala postupové razítko trefa Vlasije Sinjavského.

"Je to jednoznačně můj nejdůležitější gól kariéry. Jsem moc rád, že jsem jím přispěl k našemu postupu do skupinové fáze," culil se autor vítězné branky. "Základ jsme položili v prvním utkání doma, nyní jsme dobře bránili a kompaktní hrou jsme udrželi soupeře mimo dostřel," doplnil Sinjavskij.

Význam náskoku z domácího prostředí zmínil i Kadlec. "Klíčem k postupu byl první zápas, který jsme vyhráli 3:0. Věděli jsme, že domácí na nás vlítnou, přežili jsme jejich tlak," oddechl si.

Přitom trenér Svědík apeloval na své hráče, aby byli aktivní. "Dnes jsme nechtěli jen bránit," přikývl. "V první půli někteří hráči tahali nohy. Velký rozdíl oproti domácímu zápasu byl ten, že jsme nedrželi tolik balón. Hodně jsme ho ztráceli, herní kvalita tam prostě nebyla," hledal na vítězství i mouchy.

Nebyly však nakonec významné a Slovácko se může těšit na šest dalších zápasů na evropské scéně. "Na los skupiny budu zvědavě čekat, ale vysněného soupeře nemám a užiju si toho, koho dostaneme," prohlásil Svědík.