Tobol může v Plzni nastoupit i s Rusy a Bělorusem, vláda souhlasila s vízy

Vláda souhlasila s udělením víz pro fotbalisty Tobolu Kostanaj, kazašský klub tak bude moci v Plzni proti Viktorii nastoupit ve čtvrtek k utkání Evropské konferenční ligy i s hráči z Ruska a Běloruska. Tiskový mluvčí vlády Václav Smolka uvedl v prohlášení pro média, že hráči soukromého klubu reprezentují právě onen klub a Kazachstán, nikoliv Ruskou federaci, nebo Bělorusko.

Vláda přihlédla také k tomu, že klub i s hráči z Ruska a Běloruska už i v jiných státech Evropy odehrál soutěžní zápasy. "Pokud by se vláda rozhodla víza neudělit, došlo by ze strany UEFA k disciplinárnímu řízení a možným sankcím proti FC Viktoria Plzeň, čímž by došlo nejen k finančním ztrátám, ale především poškození prestiže českého fotbalu," uvedl Smolka.

Tobol má v kádru ruského brankáře Ivana Konovalova, obránce Alberta Gabarajeva a záložníka Ivana Kirejenka a běloruského obránce Pavla Zabelina. Dnes přiletěl k odvetě play off o postup do skupinové fáze soutěže bez nich. Spolumajitel klubu Alimžan Kaldijarov nevyloučil možnost, že k utkání nenastoupí, pokud ve čtvrtek všichni fotbalisté nebudou moct hrát.