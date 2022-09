Strašné zklamání, tohle by se nemělo stávat, hlesl Svědík po otřesném výpadku

V 19. minutě vedli 2:0, vzápětí dostal soupeř červenou kartu, přesto fotbalisté Slovácka v úvodním duelu skupiny Evropské konferenční ligy nakonec honili aspoň remízu 3:3. Od deseti hráčů Partizanu dostali totiž tři góly za poločas. "Jsem strašně zklamaný," hlesl Martin Svědík, kouč týmu z Uherského Hradiště.

"Říká se mi to těžce, jsem strašně zklamán, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. To by se tak zkušenému mužstvu nemělo stávat," kroutil Svědík nechápavě hlavou.

Začátek byl přitom jako z nejsladšího snu. "První půle byla z naší strany vynikající," přikývl stratég Slovácka.

"Dali jsme dva góly, hráli jsme proti deseti, vytvářeli si šance, a kdybychom dali třetí gól, bylo by asi po zápase," rekapituloval Svědík.

Jenže to se nestalo. A po přestávce se ze snu stala noční můra. "V kabině jsme si říkali, abychom po přestávce hráli zase aktivně. Ale přišel zbytečný faul, po něm standardka a gól v naší sítí," posteskl si trenér Moravanů.

A domácí se sesypali. "Nechali jsme soupeři moc prostoru, ustoupili jsme od naší hry z prvního poločasu, soupeř nám represinkem bral balón. Po brankách v naší síti jsme si přestali věřit," vzdychl Svědík.

Slovácko nakonec bylo rádo, že zachránilo v závěru bod. "Dobré bylo, že jsme zareagovali aspoň vyrovnáním," přitakal kouč.

I o něj mohli domácí přijít, oslabený bělehradský protivník totiž nastřelil ještě břevno. Ale Partizan dobře věděl, že ani tak nemůže být nespokojený. "O přestávce jsem věděl, že to bude hodně těžké, ale nabádal jsem hráče, aby hráli svoji hru a to, na co jsme se připravovali. Splnili to beze zbytku, dali jsme tři góly a byli blízko vítězství. Nakonec jsme ho nezískali, což je mi líto kvůli těm deseti statečným na trávníku," skládal poklonu kouč Gordan Petrič svým hráčům. "Bod ale beru jako zisk," uzavřel.