Sparta sehraje kvůli rasismu příští evropský duel před uzavřenou částí hlediště

Fotbalová Sparta odehraje kvůli rasistickému transparentu fanoušků v odvetě Evropské konferenční ligy na hřišti Partizanu Bělehrad příští domácí zápas v evropských soutěžích před uzavřenou částí hlediště. Disciplinární komise UEFA zároveň udělila pražskému týmu pokutu 3250 euro (přes 80 tisíc korun) za použití pyrotechniky. Letenský klub o tom informoval na svém webu.

Přestože nebyl v únoru kvůli pandemii koronaviru organizován oficiální výjezd fanoušků, někteří příznivci vyrazili do Bělehradu po vlastní ose a po zakoupení vstupenek byli umístěni do jednoho ze sektorů. Právě zde se pak na konci utkání rasistický transparent objevil. Sparta po domácí prohře 0:1 neuspěla ani v odvetě a po další porážce 1:2 v soutěži skončila.

Uzavření části stadionu se musí týkat minimálně pěti tisíc míst. Kapacita stadionu tak bude snížena na zhruba 13.500 diváků.

"S ohledem na recidivu části sparťanského publika hrozil klubu ještě citelnější postih, například uzavření celého hlediště, a to i na dvě domácí utkání. Vedení bude s UEFA projednávat možnost zaplnit pět tisíc míst dětmi, stejně jako při utkání základní skupiny Evropské ligy proti Rangers," uvedli zástupci klubu ve zprávě.

Sparta naposledy čelila disciplinárnímu řízení v srpnu loňského roku, kdy jí UEFA kvůli rasistickému chování části příznivců k záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v utkání 3. předkola Ligy mistrů uzavřela stadion. Díky výjimce UEFA nakonec mohlo do hlediště na utkání s Glasgow Rangers 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem.

Problémy s rasistickými projevy se na Letné objevily také v úvodním ligovém kole, kdy byly namířeny k olomouckému defenzivnímu univerzálovi Florentu Poulolovi. Rodák z Martiniku chtěl odejít ze hřiště, ale po podpoře od spoluhráčů nakonec zápas dohrál. Sparta od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace obdržela pokutu 100.000 korun a má podmínečně uzavřenou část domácího stadionu.

Letenští doplatili na chování fanoušků i při domácím duelu Evropské ligy s Interem Milán v sezoně 2016/17. Po něm byla klubu kvůli rasistickým projevům uzavřena část stadionu na zápas s Beer Ševou. Kvůli výtržnostem v odvetném utkání v Miláně zase Pražané nemohli mít fanoušky v úvodním únorovém zápase druhého kola vyřazovací části v Rostově.

V létě 2018 se zase sparťanští fanoušci dopustili nepřístojností v obou zápasech 2. předkola Evropské ligy se srbským klubem Spartak Subotica. O rok později museli odehrát domácí duel 3. předkola Evropské ligy s Trabzonsporem bez diváků. Disciplinární komise UEFA navíc Spartě uložila dvě pokuty 50 tisíc eur (dohromady přes 2,5 milionu korun).