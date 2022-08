Slovácko zdraví Evropu. Zvítězilo i v odvetě a poprvé si zahraje skupinu poháru

Fotbalisté Slovácka zvítězili v odvetném utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti AIK Stockholm 1:0 a po domácí výhře 3:0 postoupili do skupinové fáze. Jediný gól zápasu dal v 76. minutě střídající Vlasij Sinjavskij.

Tým z Uherského Hradiště, který přešel do play off této soutěže po vyřazení v Evropské lize od Fenerbahce Istanbul, proměnil třetí pokus o premiérový postup do skupiny evropského poháru. Loni v Konferenční lize ztroskotal na Lokomotivu Plovdiv.

Vítěz českého poháru MOL Cupu získá za postup do skupiny prémii 2,94 milionu eur (přes 72 milionů korun). O soupeřích Slovácka rozhodne páteční losování.

Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

AIK Stockholm - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 76. Sinjavskij. Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedélis (všichni Lit.). ŽK: Papajannopulos - Trávník, Kalabiška. První zápas: 0:3, postoupilo Slovácko.

AIK Stockholm: Nordfeldt - Mendes, Lustig (66. Elbouzedi), Papajannopulos, Björnström (46. Otieno) - Larsson, Ayari (46. Stefanelli), Hussein, Ring - Bahoui (66. Kimpioka), Guidetti (58. Ahmed). Trenér: Goitom.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk (79. Tomič), Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (65. Sinjavskij), Trávník (57. Kohút), Holzer (65. Duskí) - Mihálik (65. Šašinka). Trenér: Svědík.