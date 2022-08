Slovácko zdraví Evropu. Zvítězilo i v odvetě a poprvé si zahraje skupinu poháru

Fotbalisté Slovácka zvítězili v odvetném utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti AIK Stockholm 1:0 a po domácí výhře 3:0 postoupili do skupinové fáze. Jediný gól zápasu dal v 76. minutě střídající Vlasij Sinjavskij.

Tým z Uherského Hradiště, který přešel do play off této soutěže po vyřazení v Evropské lize od Fenerbahce Istanbul, proměnil třetí pokus o premiérový postup do skupiny evropského poháru. Loni v Konferenční lize ztroskotal na Lokomotivu Plovdiv.

Vítěz českého poháru MOL Cupu získá za postup do skupiny prémii 2,94 milionu eur (přes 72 milionů korun). O soupeřích Slovácka rozhodne páteční losování.

Slovácko nemělo kvůli středečnímu opožděnému příletu do Stockholmu možnost předzápasového tréninku a od prvních minut muselo čelit očekávanému náporu domácích. V 6. minutě střílel slabě Guidetti a o čtyři minuty později měl po rohu velkou šanci Bahoui, ale Ngyuen jeho pokus zblízka zlikvidoval.

Hosté hru brzy vyrovnali, získali kontrolu nad středem pole a otupili tlak severského celku. Měli i pár náznaků šancí, ale žádná nespadala do kategorie gólových.

K ní se naopak blížil pokus Ringa z deseti metrů, který s jistotou chytil slovácký gólman. Skóre mohl otevřít ve 37. minutě Kalabiška, ale jeho hlavička po rohovém kopu mířila vedle. Podstatné tak pro něj a jeho spoluhráče bylo udržení čistého konta do konce první půle.

AIK musel ve snaze o zvrat ve dvojzápase vsadit na útočnou kartu, posílil do ofenzivy a hnad se dopředu. Slovácko odpovědělo jednak aktivní defenzivou a také rychlými brejky. Ve 49. minutě po centru zprava trefil ve vyložené šanci Havlík jen nohy domácího brankáře.

Švédský tým žádnou vyloženou šanci neměl, střelu střídajícího Ahmeda Nguyen vyrazil, Stefanelli se v dobrém presu slovácké obrany k zakončení nedočkal. Nový trenér Goitom vsadil vše na jednu kartu dalším posílením útoku.

Domácím však chyběl nápad, jak vyzrát na pečlivou obranu Slovácka v čele s jistým gólmanem Nguyenem. Čas hrál hostům do karet a ještě více vedoucí gól. Kalabiška pláchl po levé straně a jeho přesný centr poslal do sítě Sinjavskij. Slovácko poprvé ve své krátké pohárové historii skórovalo i vyhrálo na hřišti soupeře.

Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

AIK Stockholm - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 76. Sinjavskij. Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedélis (všichni Lit.). ŽK: Papajannopulos - Trávník, Kalabiška. První zápas: 0:3, postoupilo Slovácko.

AIK Stockholm: Nordfeldt - Mendes, Lustig (66. Elbouzedi), Papajannopulos, Björnström (46. Otieno) - Larsson, Ayari (46. Stefanelli), Hussein, Ring - Bahoui (66. Kimpioka), Guidetti (58. Ahmed). Trenér: Goitom.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk (79. Tomič), Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (65. Sinjavskij), Trávník (57. Kohút), Holzer (65. Duskí) - Mihálik (65. Šašinka). Trenér: Svědík.