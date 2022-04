Slavia přes Feyenoord postoupí. Sora bych nahánět nechtěl, tvrdí Necid

Když oblékal odchovanec Slavie Tomáš Necid červenobílý dres, sázel do branek soupeřů jeden gól za druhým. Když hrál za nizozemskou Eredivisie za PEC Zwolle (2014-2015) a ADO Den Haag (2018-2020), střelecky se proti Feyenoordu Rotterdam prosazoval. A věří, že si jeho Slavia se sokem z největšího přístavu v Evropě v osmifinále Konferenční ligy poradí. Zápas začíná dnes v 18.45.

Mluví z vás fanouškovské přání, nebo máte názor podpořený odborným rozborem?

Samozřejmě fandím Slavii a přeju jí úspěch. Ale i fotbalové kvality hovoří pro ni. Týmy se utkaly už v základní skupině, kde výsledky vyzněly víc pro Feyenoord (1:2 a 2:2), ale byl to hezký koukatelný fotbal. Teď bude Slavia na soupeře lépe připravena, může dvojzápas zvládnout.

Považujete tedy za výhodu, že se se stejným protivníkem potká v jednom ročníku podruhé?

Možná ano, možná ne. Znají se. Týmy jsou však tak vyspělé, že jsou schopny na každý zápas přijít s jinou taktikou, nemusí se nic opakovat z předchozích duelů. Slavia proti těmto zápasům poměrně dost proměnila kádr, přišli zajímaví hráči. Například Yira Sor může být hodně důležitá postava, Feyenoord ho navíc nezná. Určitě si ho rozeberou na videu, uvidí, jak se mu vedlo proti Fenerbahce a LASK Linec. Dají se na něj pozor. Ale Feyenoord nebude chtít hrát zezadu, bude hrát fotbal, to by mohla být i výhoda pro Slavii. Její hráči budou chodit do rychlých protiútoků.

Je Sor pro vás taková posila, schopná delší dobu zářit i na evropské úrovni?

V Konferenční lize proti docela vyspělým týmům má na kontě čtyři zápasy a pět gólů. To hovoří za vše. Je to střelec, i když mu to v české lize zatím tolik nejde. Ale do šancí se také dostává. V evropských soutěžích se ovšem hraje jiný fotbal, je to víc otevřené. A on góly dal, když utekl. Kopl si to a běžel.

Takový útočník se asi těžko brání.

Nechtěl bych být obránce a hlídat ho. Nechtěl bych ho nahánět.

Slavia však nemá klasické kladivo typu Necid nebo Škoda. Nechybí jí?

Bylo by to dobře, kdyby takový byl. Nevím, v jakém je stavu Michael Krmenčík, jak to s ním vypadá. Ten by úlohu v plné formě plnil. Nyní se mu ovšem tolik nedaří. Proto Slavia spoléhá spíš na rychlé protiútoky, což jí v evropské lize svědčí.

Hodně výkonnostně povyrostl Ondřej Lingr. Jak se vám líbí?



Má neskutečnou fazonu, třináct ligových tref plus nějaké asistence mluví za všechno. Je na něm patrná pohoda, rozumí si s balonem, ukázal to i teď v Plzni. Roste z něj velmi zajímavý hráč, a když bude v předváděných výkonech pokračovat a sbírat body, stane se lídrem Slavie a platným členem národního týmu.

V nizozemské lize jste proti Feyenoordu Rotterdam nastupoval. Jak se vám vedlo?

Mám na zápasy dobré vzpomínky. Porazili jsme ho se Zwolle i s Den Haagem, já se střelecky také prosadil. Vzpomínám na Feyenoord rád. I na stadion, kde Slavia bude hrát první zápas. Bude plný, fanoušci už do ochozů mohou. Atmosféra bude fantastická. Čtyřicet, padesát tisíc, to bude super, svátek fotbalu.

Když se vám tak dařilo, co byste svým následovníkům poradil?

Naposledy jsme s Den Haagem zvítězili v Rotterdamu 2:0, hráli jsme ze zajištěné obrany a chodili do brejků. Tak jsme dali jeden gól, kdy jsme se na tři přihrávky dostali před šestnáctku, což by mohlo svědčit i Slavii. Druhý jsme přidali ze standardky. Sor může svou rychlostí domácí pozlobit. Může to být opět jeho zápas.

Odveta je za týden v Edenu. Usednete na tribunu pro bývalé hráče?

Asi ne, jsem osm týdnů po operaci pravého kolena, měl jsem přetržené postranní vazy, ještě chodím o berlích. Léčení probíhá, jak má, začínám rehabilitovat, od rána do večera cvičím, především doma. Jde to pomalu, což je však normální stav. Pokud by se mi to podařilo rozchodit, rád bych se na zápas kouknul, ale budu ho patrně sledovat v televizi.

Kdy plánujete, že zase budete v dresu Bohemians Praha ničit obrany soupeře?

Věřím, že se na hřiště vrátím v létě. Jestli všechno proběhne v pořádku, do přípravy bych mohl nastoupit.

A kdy vstoupíte do Klubu ligových kanonýrů?

Doufám, že co nejdříve, ale napřed musím být úplně zdravý. Podle počtů mi chybí jedenáct gólů, to je jedna nadprůměrně vydařená sezona…