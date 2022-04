Švancara: Nadstavba bude luxusní, Spartě ale osobně nevěřím

"Duel dvou nejlepších týmů Plzně a Slavie vrcholem sezony nebyl, ten přijde v nadstavbě. Víc se mi líbilo střetnutí Sparty s Baníkem, která se vítězstvím vrátila do boje o titul. Já jí však nevěřím," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Pro ligu a dramatický závěr je nakonec dobře, že zápas mezi Plzní a Slavií skončil remízou. Viktorka může být spokojenější, přestože hrála doma, ale prohrávala, končila oslabená, Slavia se mi zdála být přesvědčivější. Ve hře o titul tak zůstaly tři mančafty, pořád se do špičky tlačí Sparta, jsem proto rád, že není rozhodnuto.

Jinak jsem od střetnutí dvou nejlepších týmů v soutěži čekal větší kvalitu v pokutovém území soupeře, více šancí i střel. Ale už si začínám zvykat, že tyto očekávané šlágry nepřinášejí tu největší podívanou, výsledek je na prvním místě. Neodcházel jsem sice úplně zklamaný, ale galashow to také nebyla.

Někdo může vyčítat Plzni opatrný první poločas, hrála doma, kdyby Slavii porazila, už by od ostatních nadějně odskočila. Hrála chytře, ať je to jak chce, remíza ji ponechává v naději. Je třeba respektovat kvalitu Slavie. Ona je fakt dobrá. Proti ní se nedá hrát tak otevřený fotbal, jaký Viktorka doma jindy předvádí. Stojí proti vám faktor Sor, který byl však dobře pokrytý, k tomu Lingr. Dva skvělí brejkoví hráči, kteří umějí rozhodnout, Lingr se ostatně gólově opět prosadil, to se nesmí podcenit. Proto to nebyla ta Plzeň, na kterou jsou fanoušci zvyklí.

Po vedoucím gólu Slavie už to musela otevřít a bylo to pro fanouška jenom dobře, jezdilo se nahoru dolů. Plzeň ukázala, že i takový mančaft jako Slavia dokáže potrápit, zatlačit do obrany. Máme se v nadstavbě na co těšit, bude opravdu luxusní.

Dosti se probíralo, že se plzeňský obránce Milan Havel pro zranění omluvil z přípravného zápasu reprezentace ve Walesu a o pět dní později zvládl náročný duel se Slavií. Vyvolalo to různé spekulace, podle mého šlo o rozumnou dohodu, která se nějak mediálně prezentovala. Asi ne nejlépe. V někom to vyvolalo pocit, že z nás někdo trošku dělá blbce, ale beru, ať byl nachystaný na ligový zápas jara.

Slavia však ztratila Lukáše Masopusta, který opět bude mimo několik měsíců. Docela bych souhlasil s tím, že hráč klubu, který český fotbal zastupuje na evropské úrovni - Slavii čeká Feyenoord Rotterdam v Konferenční lize - se může na přátelské utkání reprezentace beztrestně omluvit. Pozoruju v kuloárech, že se to mezi Slavií a reprezentací poněkud tře, netvrdím však, že je to pravda. Já vidím logiku v tom, že v těchto případech mají v přáteláku dostat přednost hráči, kteří si na nároďák teprve zvykají.

Remíza byla vítaná i pro Spartu, natlačila se opět do boje o titul. Já osobně jí ovšem nevěřím, že by se jí triumf nakonec podařil. Proti Baníku to byl však hezký zápas, lepší než v Plzni. Už jsem se zvykl, že zápasy Baníku proti mančaftům, které chtějí hrát fotbal, mají náboj. Líbilo se mi, že po tom, co Sparta vývoj otočila, nepolevovala, nezalezla, pořád se snažila vstřelit další gól, šance na něj si vytvořila.

Souhlasím s českobudějovickým trenérem Davidem Horejšem, že se při sněhové vánici hrát se Zlínem nemělo. Není o čem diskutovat, mělo se to odložit. Jde o zdraví hráčů, balon se motá ve sněhu, jenom se to nakopává, fotbal nestojí za nic. Gól padne po nějakém haluzovém odkopu, mně se to vůbec nelíbí. Měl by vyplavat selský rozum a zápas se odložit.

Já nenáviděl hrbolaté terény, jako techničtějšího hráče mě vysloveně deptaly. Ale za nás se to tolik neřešilo, my si nestěžovali. Sníh je však horší, to je průšvih. Nevidíš, co je pod ním, uklouzneš, zvrtne se noha na drnu, je to nakopávaná bez fotbalu.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Teplice zvítězily v Liberci a najednou odskočily od místa, které znamená baráž. Už ke konci podzimu nám ukazovaly, že jsou schopny s příchodem Jirky Jarošíka se z nelichotivé pozice dostat a na jaře v tom pokračují. I když předchozí tři zápasy o gól smolně prohrály, ukázaly, že také umějí vyhrát 1:0. Začaly hodně pracovat na defenzivě, už nedělají hloupé chyby a sbírají body.

Hodně jim pomáhá brankář Tomáš Grigar. Zdálo se, že jeho postavení jedničky je minulostí. Předpokládám, že navodil dobrou komunikaci s trenérem Jarošíkem, znají se, kouč mu řekl: Co bylo, hoď za hlavu, jsi zkušený gólman, budeme ti věřit.

Stojí za ním celý mančaft, to ho nakoplo, chytl se. I když pustil gól, který šel za ním, jako doma s Hradcem na 1:2, kdy ho přeskočil při centru protivník, sebral se a v Liberci tým podržel. Jeho zkušenosti se v boji o záchranu budou hodit, gólman je strašně důležitý, mladý kluk to nemusí psychicky zvládnout. Už jen kvůli Grigarovi nepočítám, že by Teplice spadly do baráže.