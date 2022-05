Porazili jsme celek z jiné dimenze, jásal rekordman Mourinho a velebil "rodinu"

Trenéra Josého Mourinha čtvrteční postup fotbalistů AS Řím do finále premiérového ročníku Evropské konferenční ligy dojal. Semifinálové vyřazení Leicesteru považuje za velký úspěch, sám se navíc znovu zapsal do historie.

"Jsem hodně naměkko. Tohle je pro nás Liga mistrů," citoval web UEFA Mourinha po domácí výhře 1:0, která jeho týmu v součtu s předchozí venkovní remízou 1:1 stačila k postupu. "Je to vítězství rodiny. Nejen těch, co byli na hřišti a na lavičce, ale i na stadionu. To je náš největší úspěch, ten pocit sounáležitosti a rodiny, kterou jsme si vytvořili s fanoušky," prohlásil Mourinho. "Giallorrossi" se ve finále v Tiraně 25. května utkají s Feyenoordem Rotterdam, který v semifinále přešel přes Olympique Marseille. Pro Římany půjde o první finále v evropských pohárech od roku 1991, kdy v Poháru UEFA (dnešní Evropské lize) nestačili na Inter Milán. "Když pracujete a žijete v Římě a dýcháte pro něj, dýcháte i pro tento klub. Od prvního dne, kdy jsem tu podepsal smlouvu, jsem cítil, že to je obrovský klub, ale bez vítězství a s málo finálovými účastmi. Vybudovali jsme přijatelný tým, který rostl krok za krokem. Nyní jsme porazili celek z Premier League, tedy z jiné dimenze," řekl devětapadesátiletý Portugalec. O vítězství nad "Liškami" na Olympijském stadionu rozhodl v 11. minutě Tammy Abraham. "Myslím si, že jsme předvedli mimořádný výkon. Někteří se na to možná dívají jinak, ale když si váš brankář během dvou utkání připíše dva zákroky proti týmu z Premier League, který má v útoku velkou kvalitu, znamená to, že jsme udělali něco dobře," konstatoval Mourinho. Římané ve vyřazovací fázi soutěže vystavili stopku i celkům Vitesse Arnhem a Bodö/Glimt. "Kluci si to zaslouží. Cesta do finále byla fantastická. Ztratili jsme body v Serii A, abychom toho dosáhli, ale teď jsme ve finále a chceme ho vyhrát," mínil Mourinho, jehož svěřenci jsou v italské lize pátí. Po utkání s Leicesterem na dálku pozdravil i trenéra Realu Madrid Carla Ancelottiho. Ten s "Bílým baletem" ve středu postoupil do finále Ligy mistrů. "Dovolte mi pozdravit trenéra, který je mým přítelem, skvělého Carletta. Pojďme oba vyhrát finále," vzkázal Mourinho. Rodák ze Setúbalu se stal prvním trenérem v historii, který postoupil do finále evropského poháru se čtyřmi různými kluby. V minulosti vyhrál s Portem Pohár UEFA i Ligu mistrů, milionářskou soutěž ovládl i s Interem Milán. Na lavičce Manchesteru United triumfoval v Evropské lize.