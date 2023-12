Plzeň se zapsala do historie. Vyhrála i šestý zápas ve skupině a dorovnala West Ham

Plzeňští fotbalisté v závěrečném šestém kole skupiny Evropské konferenční ligy doma porazili Astanu 3:0 a vyhráli i šesté utkání. Při premiéře v hlavní fázi třetí nejvyšší evropské soutěže tak s 18 body vyrovnali rekord londýnského West Hamu z minulé sezony. Dvě branky vstřelil střídající Jhon Mosquera.

Všechny góly padly ve druhém poločase. V 58. minutě otevřel skóre Adam Vlkanova, poté se Mosquera trefil v 68. a 82. minutě. Západočeši, kteří už měli v "céčku" jistý postup do osmifinále z prvního místa, stanovili české pohárové maximum v počtu bodů ve skupinové fázi některého z evropských pohárů.

"Nenapadlo by mě, že to dokážeme, když se vylosovala skupina. Vyhrát šest zápasů je složité. Je to něco speciálního, unikátního, je to zápis a vryp do historie. Máme radost, že se nám to podařilo. Velké uznání hlavně pro hráče, že to dokázali," řekl plzeňský trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci.

Viktoria v tomto ročníku Konferenční ligy včetně kvalifikace neprohrála a zvítězila v jedenáctém z dvanácti zápasů. Plzeňský klub od UEFA dostane celkový finanční bonus přesahující 200 milionů korun. Západočeši v sezoně EKL doma i pošesté udrželi čisté konto, s jedním inkasovaným gólem potvrdili pozici týmu s nejlepší obranou skupinové části. "Zejména v defenzivě jsme dokázali být velice důslední, na tom to vždycky stojí," cenil si Koubek.

Poprvé v samostatné historii si jarní fázi pohárů zahrají tři české týmy. Vedle Plzně uspěly v Evropské lize pražské celky Slavia se Spartou.

Domácí, v jejichž základní sestavě znovu nastoupili i osmnáctiletí brankář Baier a obránce Paluska, si ve čtvrté minutě vytvořili první slibnou šanci. Volný Hranáč ale hlavičkoval nad břevno.

O chvíli později na druhé straně Astanov z hranice šestnáctky napálil břevno. Hostující gólman Čondrič poté zneškodnil Vydrovu hlavičku i Šulcovu střelu zblízka.

Plzeňští měli velkou převahu i šance. Šulc ve 26. minutě sám před brankou hlavičkoval těsně vedle, Vlkanova po "zasekávačce" v pokutovém území zase nepropálil Čondriče. Brankář Astany těsně před pauzou tváří v tvář vychytal i Vydru.

Během poločasové přestávky se Plzeň rozloučila s dlouholetou oporou obráncem Luďkem Pernicou, který v zimě klub opustí. Třiatřicetiletý stoper po dubnové operaci kolena v této sezoně nenastoupil.

"O poločase jsme si řekli, že musíme pokračovat stejně, vzadu hrát na nulu. A že gól určitě přijde, protože kvalitu na to máme a jsme lepší než Astana," přiznal obránce či záložník Jan Sýkora.

Domácí pokračovali ve stejném duchu také na začátku druhého poločasu. Bucha z nadějné pozice přestřelil. Západočeši se dočkali v 58. minutě. Vlkanova získal odražený míč, elegantně se zbavil obránce a poté se prosadil tvrdou ranou. Ofenzivní záložník v sezoně vstřelil třetí soutěžní gól.

O deset minut později už domácí vedli 2:0. Po souhře střídajících hráčů Klimenta a Mosquera se kolumbijský křídelník trefil křížnou střelou. Mosquera zvýšil v 82. minutě tečovaným pokusem z dálky. V ročníku si polepšil na pět soutěžních branek, stejně jako Vlkanova skóroval poprvé v ročníku Konferenční ligy.

"Jsem velmi šťastný za góly i za tým, který hrál velmi dobře. Když mám míč, snažím se střílet. Chci hrát a pomáhat týmu. Pokaždé jsem připraven, čekám na svou šanci," uvedl Mosquera v rozhovoru s novináři. "Mosky odvedl to, co jsem od něho očekával. Věřím, že tady ještě neřekl poslední slovo," přidal Koubek.

Utkání 6. kola skupiny C fotbalové Evropské konferenční ligy:

Viktoria Plzeň - FC Astana 3:0 (0:0)

Branky: 68. a 82. Mosquera, 58. Vlkanova. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Jeanne - Wattellier (video, všichni Fr.). ŽK: Šulc, Koubek (trenér) - Tomaševič, Bejsebekov. Diváci: 8135.

Plzeň: Baier - Dweh (85. Řezník), Hranáč, Paluska - Holík, Bucha, Kalvach (46. Traoré), Sýkora - Šulc (46. Mosquera), Vlkanova (85. Hašek) - Vydra (65. Kliment). Trenér: Koubek.

Astana: Čondrič - Maročkin, Tomaševič, Amanovič - Hovhanisjan, Bejsebekov, Kuat (85. Basmanov), Vorogovskij - Tomasov (86. Ajmbetov), Astanov (60. Dosmagambetov) - Darboe (90.+2 Žaksylyk). Trenér: Babajan.

Dinamo Záhřeb - Ballkani 3:0 (0:0). Branky: 72. a 77. z pen. Petkovič, 69. Perič.