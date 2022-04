Omlouvám se, hlesl nešťastník Mandous. Děkoval divákům, jak se k němu zachovali

Jeho minela rozhodla o tom, že se fotbalistům Slavie nesplnil sen o postupu do semifinále Evropské konferenční ligy. Brankář Pražanů Aleš Mandous nabídl Feyenoordu klíčový gól, kterým se v odvetě čtvrtfinále dostal do vedení 2:1. Pak nizozemský klub náskok ještě zvýraznil o jeden gól, což mu po domácí remíze 3:3 stačilo k postupu mezi poslední čtyři týmy soutěže.

Mandous v 59. minutě převzal malou domů od Tarase Kačaraby, jenže při snaze rozehrát do strany se kopl levou nohou do pravé a míč se odkutálel k Cyrielu Dessersovi. Útočník Feyenoordu si nešťastného gólmana povodil a vstřelil bez potíží skóroval.

"U druhého gólu se mi střetly myšlenky," soukal ze sebe Mandous po utkání v rozhovoru pro Českou televizi.

"Pak jsem se ještě kopnul do nohy, protože jsem si dal špatně balon. Sešlo se jedno s druhým, prostě chyba. Kvůli tomu jsme prohráli," věděl smutný gólman.

Přímo na hřišti schoval hlavu do dresu a zatímco soupeř bouřlivě oslavoval, on nešťastně seděl v podřepu. Dokonce za ním přiběhl i hlavní sudí, aby ho utěšil. "Vím, že za mnou někdo chodil, ale že to byl rozhodčí, to nevím," hlesl Mandous po zápase.

I když by se nejraději neviděl, utkání musel ještě dochytat, do jeho konce chybělo víc než půl hodiny. "Snažil jsem se ještě nějak koncentrovat a trošku pomoct klukům," líčil devětadvacetiletý brankář červenobílých.

"Každý trenér vám řekne, že po chybě to musíte chodit za hlavu a musíte se koncentrovat dál, tak jsem se snažil. Bylo to těžké," připustil.

"Chtěl bych se omluvit všem divákům. Chtěl bych jim taky poděkovat, jak se zachovali. Moc si toho vážím," ocenil, že ho fanoušci nezatratili a snažili se mu vyjádřit podporu.