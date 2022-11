Nejvíc střel ze všech, ale bolest v boxu. Zklamání je velké, hlesl Trpišovský

Zbytečné ztráty v domácích zápasech a špatná produktivita. To byly podle trenéra Jindřicha Trpišovského hlavní důvody, proč fotbalisté Slavie Praha nepostoupili ze skupiny Evropské konferenční ligy do vyřazovacích bojů, ač v ní byli favoritem.

"Byli jsme favorit skupiny, chtěli jsme postoupit, jsme zklamaní, že se to nepovedlo," přiznal kouč červenobílých po čtvrteční domácí remíze 1:1 se Sivassporem, která udělala tečku za působením Slavie v tomto ročníku Evropských pohárů.

"V kvalifikaci jsme přešli přes dva skvělé soupeře Raków a Panathinaikos Atény, kteří teď dominují ve svých soutěžích," připomněl Trpišovský. "Postup do jarních částí není povinnost, ale s ohledem na to, jakou cestu jsme do skupiny měli a že jsme pak v ní vyhráli jen dva zápasy ze šesti, je to velké zklamání," zopakoval.

Slavia si v pohárech teprve podruhé za posledních pět sezon nezahraje jarní fázi. Ve třech z předchozích čtyř ročníků došla až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a letos na jaře v premiéře Konferenční ligy.

I kdyby Pražané závěrečný duel ve skupině vyhráli, stejně by jim to na postup nestačilo. Kluž si totiž pozici pohlídala a porazila doma Ballkani. Slavii tak mrzí jak obě remízy s tureckým soupeřem, tak prohry s Rumuny v utkáních, v nichž jasně dominovala.

"Pokud si dobře vybavuji, ani v jednom ze zápasů jsme nebyli horším týmem," přitakal Trpišovský. "Diktovali jsme tempo hry a byli nebezpečnější, přesto z toho máme jen osm bodů," posteskl si. Jeho celek totiž porazil jen Ballkani, kosovského outsidera udolal v obou vzájemných duelech.

"Někdo mi říkal, že jsme měli nejvíc střel v Konferenční lize. Problém vidím v chování v boxu, ve finální přihrávce. Tam je teď naše největší bolest," uvědomoval si Trpišovský.

"Bylo to vidět i dnes. Nenašli jsme ve skupině střelce, hráče, který by byl nebezpečný jako třeba v kvalifikaci," stýskal si kouč.

Litoval také toho, že několik opor Slavii vypadlo kvůli zranění. "Hráči, kteří nám odtáhli kvalifikaci jako Ševčík, Schranz nebo Holeš, nám chyběli ve skupině. Protože máme bohužel úzkou soupisku kvůli odchovancům, tak když někdo vypadne, hůř se nám to nahrazuje," krčil Trpišovský rameny.

"Jediné pozitivum je, že se v jarní části můžeme více soustředit jen na dvě soutěže. (ligu a domácí pohár) Ale my chtěli pokračovat. Bohužel se naše cesta uzavřela," povzdechl si kouč.