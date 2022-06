Na Spartu číhají Vikingové ze Stavangeru. Slavii čeká v úvodním boji outsider

Fotbalisté pražské Sparty ve 2. předkole Evropské konferenční ligy (EKL) narazí na norský Viking Stavanger. Druhý z českých zástupců v soutěži Slavia se utká s vítězem duelu 1. předkola mezi severoirským Larne a týmem St Joseph's z Gibraltaru.

Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

První zápasy jsou na programu 21. července, odvety se odehrají o týden později. Zatímco sparťané začnou doma, Slavia zahájí dvojutkání venku.

Oba pražské kluby musejí na cestě do skupiny přejít přes tři předkola. Jakékoli zaváhání by znamenalo, že si na podzim v hlavní fázi pohárů nezahrají. Slavia se představí v kvalifikaci Evropské konferenční ligy coby ligový vicemistr, Sparta skončila v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže třetí.

Finále Evropské konferenční ligy se uskuteční 7. června 2023 v Edenu, kde hraje své domácí zápasy Slavia. Červenobílí letos na jaře v premiérovém ročníku třetí pohárové soutěže vypadli ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou Feyenoordem Rotterdam. Mezi nejlepší osmičku se slávisté probojovali i vloni v Evropské lize.

Oba čeští zástupci v soutěži byli mezi nasazenými celky a po rozdělení klubů do skupin před losem měli na výběr z pěti možností. Slavia se vyhnula papírově nejtěžšímu Viborgu s českým reprezentantem do 21 let Janem Žambůrkem a proti oběma klubům z dvojice, kterou dostala, bude jasným favoritem.

Tým Larne skončil v domácí lize pátý a následně vyhrál play off o Evropskou konferenční ligu. Proti severoirskému soupeři v samostatné historii hrála v pohárech jen Sparta, která vyřadila v roce 1996 Glentoran. Na celek z Gibraltaru dosud české kluby nenarazily. Tým St Joseph's obsadil v uplynulé sezoně domácí ligy třetí příčku.

Sparta při losu takové štěstí jako Slavia neměla a hned ve 2. předkole ji čeká poměrně těžký soupeř. Viking skončil v norské lize, která se hraje systémem jaro - podzim, na třetím místě a stejná příčka mu patří i po 11 zápasech letošního ročníku.

S celkem ze Stavangeru v roce 2005 remizovala Slavia 2:2 ve skupině Poháru UEFA, v sezoně 1976/77 Viking vypadl s Baníkem Ostrava. Sparta se v pohárech s norským klubem utkala dvakrát - v roce 1967 vyřadila Skeid a v roce 1984 Valerengu Oslo.

Český fotbal kvůli poklesu v žebříčku národních koeficientů vyšle v nadcházející sezoně do pohárů čtyři místo dosavadních pěti klubů a kvalifikaci o nejprestižnější Ligu mistrů si zahraje jen Plzeň. Slovácko se jako držitel domácího poháru z 3. předkola Evropské konferenční ligy posunulo do 3. předkola Evropské ligy díky umístění AS Řím, vítěze EKL, v domácí soutěži.