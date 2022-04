Mourinho narušil rozhovor soupeřova kouče. Dal mi nejlepší víno a teď brečí, smál se

Svérázný trenér AS Řím José Mourinho narušil pozápasový rozhovor kouče fotbalistů Leicesteru City Brendana Rogerse, aby mu poděkoval za víno, které od něho dostal.

Anglický tým remizoval na svém King Power Stadium s italským protivníkem v úvodním semifinále Evropské konferenční ligy 1:1. Ještě před výkopem podaroval Rodgers svůj protějšek lahví vína.

Když pak po utkání kouč Leicesteru odpovídal v televizním interview, objevil se na scéně i Mourinho. "Dal mi to nejlepší víno na trhu," prozradil dobře naladěný Portugalec. "Stálo hodně peněz," odpověděl se smíchem Rodgers.

Mourinho se k dárku vrátil i na následné tiskové konferenci. "Koupil mi to nejlepší portugalské víno. Teď brečí, protože je vážně drahé," bavil Mourinho celý sál.

"Chtěl mi dát mou oblíbenou lahev. Velmi těžce se shání, nevím, jak se mu to povedlo. Vím, kolik platil. Vypiju ho příští týden bez ohledu na to, co se stane," slíbil devětapadesátiletý slavný stratég, a připomněl tak odvetu, která je na programu v Římě.

S Rodgersem se zná ze svého prvního působení v Chelsea. Zatímco Mourinho tehdy londýnský celek vedl jako hlavní trenér, Rodgers koučoval mládež a později rezervní tým.

"Rád jsem ho viděl. Těší mě, jak se mu v kariéře daří. Spojuje nás touha. Vítěz římské odvety musí v albánském finále vyhrát," burcoval Mourinho.

Také Rodgers svého kolegu pochválil. "Je to špičkový manažer, vždycky jím byl a vždycky jím bude. Je to dobrý člověk," chválil jednoho z nejlepších koučů tohoto století.

"Josého tým vám to vždy pořádně ztíží. Zápas se mi vážně líbil. Před utkáním jsme se dlouho bavili. Má svou lahev vína, takže je šťastný," culil se devětačtyřicetiletý rodák ze Severního Irska.