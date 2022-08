Mohli jsme mít i větší polštář, dumal Holeš. Kapitán Slavie ale výhru 2:0 bral

Výtečnou pozici pro odvetu si vytvořili v úvodním utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy fotbalisté Slavie. Slavný řecký Panathinaikos doma porazili 2:0. "Mohli jsme si vytvořit daleko větší polštář," mínil ale záložník Tomáš Holeš.

S kapitánem svého celku souhlasil i trenér Jindřich Trpišovský. "Při tom, jak jsme to měli rozehrané, jsme z toho mohli vytěžit ještě víc," přikyvoval kouč.

Výsledek ale bral. "Jsem spokojený. Nedostali jsme gól, dva jsme dali, vytvořili jsme si další šance," rekapituloval první střet s aténským kolosem. "Výhra 2:0 není špatný výsledek do odvety," přizvukoval Holeš.

Slavii v první půli hrálo všechno do karet. A to doslova. Tu červenou totiž ve 40. minutě viděl Palacios a přesilovku ještě do přestávky využil Ivan Schranz k otevření skóre.

Jenže už sedm minut po pauze vyrovnal síly na trávníku po svém vyloučení Eduardo Santos. "Červená karta byla jediným momentem, za který jsem dnes na mužstvo naštvaný," kabonil se Trpišovský.

Mračit se dlouho nemusel, Moses Usor totiž dorazil do sítě střelu Ewertona, která se odpinkla od tyče. "Tým výborně zareagoval a druhou půli jsme pak zvládli skvěle. Přidali jsme druhý gól, který dal soupeři takový políček," pochvaloval si hlavní stratég červenobílých.

"Soupeř při hře deset na deset neměl žádnou šanci, my měli ještě dvě gólové pozice, při kterých jsme to trochu ukvapeně poslali vedle. Škoda, že jsme nedali ještě jednu branku," zopakoval Trpišovský, že konečný výsledek mohl být ještě lepší.

I jeho protějšek z lavičky Panathinaikosu uznal, že Slavia měla v Edenu navrch. "Byla po celý zápas lepším mužstvem," nevytáčel se Ivan Jovanovič.

"My jsme nehráli tak, jak jsme měli, proto jsme prohráli. Skóre 2:0 odpovídá tomu, jaký jsme předvedli výkon. Nedodrželi jsme systém hry, proto jsme nemohli změnit výsledek zápasu," zlobil se na své hochy.

Oba trenéři však dobře vědí, že rozhodnuto zdaleka není. "Pro nás je hlavní, že se musíme dát dohromady a připravit na druhý zápas. Musíme se poučit a podat lepší výkon. Jsem přesvědčený, že to dokážeme," pohrozil českým vicemistrům.

"Čeká nás ještě jeden zápas, který bude úplně jiný," tušil Trpišovský.