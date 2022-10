Marný boj s mlhou. Zápas Slovácka s Kolínem nad Rýnem byl přeložen na pátek

Zápas fotbalové Evropské konferenční ligy Slovácko - Kolín nad Rýnem se dnes neodehraje. Duel 5. kola skupiny D byl po dvojím posunutí výkopu kvůli silné mlze nejprve zahájen, ale po necelých sedmi minutách hry definitivně odložen. Nový termín výkopu je v pátek ve 13:00.

"Je to správné rozhodnutí ve prospěch fotbalu, nemělo cenu dnes hrát. Páteční termín navrhl Kolín a my jsme s tím souhlasili," řekl krátce po verdiktu o odložení České televizi trenér Slovácka Martin Svědík.

Původně se mělo v Uherském Hradišti začít hrát v 18:45. Krátce před tím gruzínské trio sudích nejprve posunulo začátek o půl hodiny na 19:15 a poté o 45 minut na 20:00.

Před osmou hodinou se počasí na chvíli umoudřilo, mlha se zvedla, a proto dali sudí pokyn ke hře. V 7. minutě ale hru znovu přerušili, neboť mlha se na stadion vrátila, a odebrali se do útrob stadionu na poradu s delegátem utkání. Po něm zápas pro dnešek definitivně ukončili a stanovili náhradní termín na pátek hodinu po poledni.

"Nemělo smysl čekat dál, jestli se počasí umoudří, nikdo nic pořádně neviděl a zápas by to byl neregulérní," řekl do ČT Sport kapitán Slovácka Michal Kadlec.

Slovácký stadion je z hlediska meteorologických vlivů "zakletý". V květnu se zde mělo odehrát finále MOL Cupu proti Spartě, ale duel byl kvůli předzápasové průtrži mračen a silně podmáčenému terénu posunut o 14 dní.

Slovácko pak odložené finále vyhrálo 3:1 a zajistilo si účast ve třetím předkole Evropské ligy, odkud spadlo do skupiny Konferenční ligy. "Kdyby nám to pomohlo i nyní, vůbec bychom se nezlobili," dodal Kadlec.

Pro oba týmy je odklad komplikací. Kolínský klub měl v plánu ihned po zápase letět domů a musí hledat narychlo ubytování. Slovácko pak musí společně s LFA řešit termín ligového duelu na Spartě, který byl v plánu v neděli. Tým z Uherského Hradiště už příští čtvrtek čeká poslední zápas skupiny Evropské konferenční ligy v Bělehradě.