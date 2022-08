Pojďme se podívat na cestu obou českých mužstev do skupinové fáze. Začněme u Slavie. Sešívaní si ve 2. předkole hladce poradili s gibraltarským St Joseph's, který vyřídili po výsledcích 4:0 a 7:0. Ve 3. předkole se českému vicemistrovi postavil do cesty řecký Panathinaikos. Hlavně v odvetě se svěřenci kouče Trpišovského pořádně nadřeli, po domácím vítězství 2:0 nicméně uhráli postupovou remízu 1:1. Vůbec nejvíce Slavii zavařil polský Raków. Ten doma zvítězil 2:1 a statečně vzdoroval i v odvetě. Dvojutkání poslal do prodloužení pěknou technickou střelou Moses Usor. Střetnutí směřovalo do penaltového rozstřelu, když ve druhé nastavené minutě vsítil postupový gól hlavičkující žolík Ivan Schranz. V Edenu vypukla obrovská euforie, smutní hosté popadali na trávník.

Slovácko se jako vítěz českého poháru zapojilo do pohárové Evropy ve 3. předkole Evropské ligy, kde změřilo síly s Fenerbahce. Tureckému favoritovi statečně vzdorovalo, ale kvalita byla na straně soupeře, který postoupil dál po vítězství 3:0 a remíze 1:1. Výrazně přijatelnějšího soupeře dostal tým z Uherského Hradiště do 4. předkola Evropské konferenční ligy. V úvodním domácím utkání proti AIK Stockholm předvedla Svědíkova družina výborný výkon a vyhrála 3:0. Výhru zapsala i v odvetě na půdě soupeře, kde slavila úspěch postup do základních skupin po hubeném vítězství 1:0.