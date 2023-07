Naše síla je ve standardkách, věří Kalvach. Plzeň povzbudí i vítězka Wimbledonu

Plzeňští fotbalisté podle záložníka Lukáše Kalvacha musí ve čtvrtečním úvodním zápase 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Dritě podat celkově lepší výkon než při sobotní prvoligové porážce 0:1 v Teplicích.

Osmadvacetiletý reprezentant očekává, že kosovský outsider se bude na stadionu Viktorie prezentovat podobným herním stylem jako Severočeši.

Plzeňští při obnovené premiéře trenéra Miroslava Koubka odstartovali novou sezonu překvapivou porážkou v Teplicích, kde propadli výsledkově i herně.

"Museli jsme se z toho oklepat velmi rychle, protože nás hned čeká velmi důležitý zápas. Samozřejmě jsme si řekli, co je potřeba zlepšit, a tím jsme Teplice uzavřeli. Za prvé musíme dát góly, které budou důležité do odvety. Musíme se zlepšit celkově v bojovnosti, pohybu, líp držet míč, být určitě nebezpečnější a přímočařejší," řekl Kalvach před zápasem.

Západočeši vědí, co mohou od kosovského vicemistra očekávat. "Myslím si, že nás čeká podobný styl (jakým hrály Teplice), mají defenzivu velmi dobře zvládnutou. Myslím, že budeme dobývat. Řekli jsme si, jak se do nich dostat a být co nejvíc nebezpeční, abychom uspěli a udělali si dobrý výsledek do odvety," uvedl olomoucký odchovanec.

Zlepšit chce i standardní situace, které se plzeňskému týmu v Teplicích nedařily. Hráči Viktorie na Stínadlech nevyužili k větší šanci ani jeden ze 14 rohových kopů.

"Standardky trénujeme víceméně každý týden. V Teplicích jich bylo hodně, bohužel jsme z nich nebyli nebezpeční, hlavně v druhé půli. Jsem jeden z těch, co je kopou, takže zodpovědnost padá i na mě. Doufám, že se to zlepší, protože standardky jsou jinak naše velká síla," upozornil Kalvach.

Na plzeňském stadionu ve čtvrtek bude fandit i tenistka Markéta Vondroušová, čerstvá wimbledonská vítězka. "Je super, že nás přijede podpořit tak skvělá hráčka po takovém úspěchu. Jsme za to všichni rádi, že tady bude a že nám bude fandit, my jsme jí zase drželi palce na soustředění," dodal středopolař se čtyřmi starty za národní mužstvo.