Fiorentina s Barákem porazila Genk, Slovan Bratislava postoupil do jarní části

Fotbalisté Dinama Záhřeb v Evropské konferenční lize zvítězili na hřišti Astany 2:0 a přiblížili se postupu ze skupiny C, jejímž jistým vítězem byla už po čtyřech kolech Viktoria Plzeň. Záložník Erik Daniel skóroval v dresu Trnavy do sítě Ludogorce, ale prohře 1:2 nezabránil. Fiorentina s Antonínem Barákem v základní sestavě si zajistila postup do jarní části po výhře 2:1 nad Genkem.

Slovan Bratislava s Jaromírem Zmrhalem v základní sestavě zvítězil na hřišti Klaksvíku 2:1 a také má jisté jaro. Záložník Roman Macek nastoupil v dresu Lugana na hřišti Bodö/Glimt v 63. minutě a byl při porážce 2:5. Tomáš Pekhart sledoval prohru své Legie Varšava 1:2 na hřišti Aston Villy pouze jako náhradník. V prvním poločase v Astaně měl několik šancí včetně penalty ve 12. minutě domácí gambijský útočník Darboe, ale žádnou nevyužil. Po přestávce byli mnohem aktivnější hráči Dinama a do vedení je ve 48. minutě dostal devatenáctiletý Vidovič, který v klubu hostuje z Bayernu Mnichov. Výhru v závěru pečetil Kaneko. Dinamo uspělo po třech porážkách. Chorvatský mistr má na druhém místě v tabulce šest bodů, Astana i Ballkani po čtyřech. Spartak Trnava už měl jistotu vyřazení, bulharský mistr potřeboval vyhrát. Ludogorec šel do vedení v 74. minutě po gólu Duaha, ale o čtyři minuty později srovnal svým třetím gólem v tomto ročníku EKL Erik Daniel. Hosté v 86. minutě neproměnili penaltu, přesto se výhry dočkali. V páté minutě nastavení jim zajistil tři body Tissera. Skupinu H vede Nordsjaelland s deseti body, Ludogorec a Fenerbahce mají po devíti. Barák odehrál proti Genku v dresu Fiorentiny 59 minut a byl u branek spoluhráče Martíneze Quarty a hostujícího Kayembeho. Vítězství trefil González z penalty v 82. minutě. Fiorentina v posledním kole skupiny F zavítá do Budapešti, kde se střetne s druhým Ferencvárosem o přímý postup do osmifinále. Bratislavský Slovan od 17. minuty prohrával po trefě Mikkelsena, ale o sedm minut později srovnal Kucka. A šestatřicetiletý slovenský matador byl i tím, kdo v 62. minutě vstřelil vítězný gól. Svěřenci Vladimíra Weisse v posledním zápase skupiny vyzvou Olimpiji Lublaň. V případě, že zvítězí a Lille neporazí doma Klaksvík, stane se slovenský mistr vítězem skupiny. Mackovo Lugano po vysoké prohře v Norsku přišlo o možnost postupu z "déčka", pokračovat budou Club Bruggy a Bodö/Glimt. Legia Varšava s Pekhartem je ve skupině E druhá a v posledním kole se utká o postup s třetím Alkmaarem. Polskému týmu stačí remíza. Fotbalová Evropská konferenční liga - 5. kolo: Skupina A: Klaksvík - Slovan Bratislava 1:2. Branky: 17. Mikkelsen - 24. a 62. Kucka. Olympija Lublaň - Lille 0:2. Branky: 15. Cabella, 75. Yazici. 1. Lille 5 3 2 0 7:2 11 2. Slovan Bratislava 5 3 1 1 7:5 10 3. Klaksvík 5 1 1 3 5:6 4 4. Olympija Lublaň 5 1 0 4 2:8 3 Skupina B: Breidablik - Maccabi Tel Aviv 1:2 (0:1). Branky: 61. Eyjolfsson - 35. Biton, 82. Zahavi. ČK: 90.+5 Eyjolfsson. Gent - Zorja Luhansk 4:1 (1:0). Branky: 20. Fofana, 49. vlastní Batagov, 55. Orban, 75. Gandelman - 82. Nagnojnyj. 1. Gent 5 4 1 0 15:4 13 2. Maccabi Tel Aviv 5 4 0 1 11:8 12 3. Zorja Luhansk 5 1 1 3 6:11 4 4. Breidablik 5 0 0 5 5:14 0 Skupina C: Astana - Dinamo Záhřeb 0:2 (0:0). Branky: 48. Vidovič, 79. Kaneko. ČK: Jovančič (Astana). Ballkani - Viktoria Plzeň 0:1. Branka: 81. Šulc 1. Viktoria Plzeň 5 5 0 0 6:1 15 2. Dinamo Záhřeb 5 2 0 3 7:5 6 3. Ballkani 5 1 1 3 3:4 4 4. Astana 5 1 1 3 4:10 4 Skupina D: Besiktas Istanbul - FC Bruggy 0:5 (0:2). Branky: 14. a 46. Thiago, 4. Nielsen, 51. Onyedika, 69. Skov Olsen. Bodö/Glimt - Lugano 5:2 (1:0). Branky: 40. a 79. Pellegrino, 52. Fet, 66. Berg, 89. Kapskarmo - 69. Celar, 86. Babic. 1. FC Bruggy 5 4 1 0 12:2 13 2. Bodö/Glimt 5 3 1 1 10:5 10 3. Lugano 5 1 1 3 6:12 4 4. Besiktas Istanbul 5 0 1 4 5:14 1 Skupina E: Alkmaar - Zrinjski Mostar 1:0 (0:0). Branka: 59. Pavlidis z pen. Aston Villa - Legia Varšava 2:1 (1:1). Branky: 4. Diaby, 59. Moreno - 20. Muci. 1. Aston Villa 5 4 0 1 11:6 12 2. Legia Varšava 5 3 0 2 8:6 9 3. Alkmaar 5 2 0 3 7:10 6 4. Zrinjski Mostar 5 1 0 4 5:9 3 Skupina F: Čukarički - Ferencváros Budapešť 1:2 (1:0). Branky: 11. Adžič - 83. Zachariassen, 90.+8 Pešič. Fiorentina - Genk 2:1 (1:1). Branky: 45.+4 Martínez Quatra, 79. González z pen. - 45. Kayembe. 1. Fiorentina 5 3 2 0 13:5 11 2. Ferencváros Budapešť 5 2 3 0 8:5 9 3. Genk 5 1 3 1 6:5 6 4. Čukarički 5 0 0 5 2:14 0 Skupina G: HJK Helsinky - Aberdeen 2:2 (2:1). Branky: 16. Bandé, 33. Hostikka - 41. MacDonald, 56. Duk. Eintracht Frankfurt - PAOK Soluň 1:2. Branky: 58. Marmúš - 55. Kedziora, 73. Živkovič. ČK: 90.+5 Jakič (Frankfurt). 1. PAOK Soluň 5 4 1 0 12:8 13 2. Eintracht Frankfurt 5 3 0 2 11:5 9 3. Aberdeen 5 0 3 2 8:10 3 4. HJK Helsinky 5 0 2 3 5:13 2 Skupina H: Nordsjaelland - Fenerbahce Istanbul 6:1. Branky: 55., 75. a 84. Nygren, 21. Hey, 25. Svensson, 66. Rasmussen - 44. Batshuayi. Trnava - Ludogorec Razgrad 1:2. Branky: 78. Daniel - 74. Duah, 90.+5 Tissera. 1. Nordsjaelland 5 3 1 1 17:6 10 2. Ludogorec Razgrad 5 3 0 2 10:11 9 3. Fenerbahce Istanbul 5 3 0 2 9:11 9 4. Trnava 5 0 1 4 3:11 1

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!