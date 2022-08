Coufal se Součkem touží s West Hamem vyhrát finále Konferenční ligy v Praze

Obránce Vladimír Coufal má před sebou v nové sezoně s fotbalisty West Hamu jasný cíl. Se spoluhráčem Tomášem Součkem by s "Kladiváři" rád vyhrál Evropskou konferenční ligu, jejíž finále se bude hrát na stadionu pražské Slavie, odkud oba do londýnského týmu přestoupili.

Coufal se těší i na úvodní nedělní zápas nového ročníku anglické ligy, v němž West Ham doma vyzve obhájce titulu Manchester City.

Svěřenci trenéra Davida Moyese na cestě do hlavní fáze Evropské konferenční ligy musí zvládnou závěrečné play off, v němž vyzvou buď dánský Viborg, nebo B36 Tórshavn z Faerských ostrovů. Finále třetí pohárové soutěže se uskuteční v Edenu 7. června. V minulé sezoně došel West Ham do semifinále Evropské ligy.

"Dostat se do finále Konferenční ligy je náš velký cíl. Pro mě i pro Tomáše by to bylo něco speciálního. Rád bych vzal všechny kluky do Prahy a na stadion Slavie. Pokud Konferenční ligu vyhrajeme, bude to úžasné," řekl Coufal v rozhovoru pro klubovou televizi.

Londýňané, kteří v uplynulém ročníku Premier League obsadili sedmé místo, načnou sezonu proti Manchesteru City. "Máme před sebou zajímavý začátek, hrajeme proti možná nejlepšímu týmu na světě. Hned úvod nám ukáže, jak na tom jsme. Moc se těším. Na každý zápas Premier League se těším, zvlášť na London Stadium před našimi fanoušky. Očekávám skvělou atmosféru. Snad naši fanoušci budu dvanáctým hráčem jako obvykle," uvedl Coufal.

Před startem sezony se cítí skvěle. "V přípravě jsme hodně pracovali. Byla hodně náročná a pořád na sobě trochu cítíme únavu, ale odpočineme si a připravíme se na utkání se City," prohlásil devětadvacetiletý reprezentant.