"Čekám na to 30 let." Fanoušci Slovácka vyrazili do Nice, ač se nedostanou na stadion

Fotbalisté Slovácka se pokusí ve francouzském Nice rozšířit svou sbírku bodů v základní skupině Evropské konferenční ligy, která zatím čítá jediný exponát. Zápas bude mít ovšem zvláštní atmosféru, protože se odehraje za zavřenými dveřmi.

Nice (od našeho zpravodaje) - Nad stěnami velkolepé arény Allianz Riviera poletují racci, v okolí sportovního stánku postává několik členů ochranky. Vrátka mezi prázdnými sektory zůstávají zamčená.

Slyšet je jen hučení větru pod střechou.

Tak to vypadá v místě zápasu necelý den před výkopem. Ten ovšem bude ve čtvrtek večer provázet velmi podobná atmosféra.

O tom, že se utkání bude hrát bez fanoušků, rozhodla UEFA téměř tři týdny před výkopem. Domácí tak potrestala za bitky v ochozech mezi fanoušky Nice a Kolína nad Rýnem. V tu dobu už ale měla řada fanoušků Slovácka nakoupené letenky do Francie i zajištěná ubytování.

Zatímco v Kolíně se Slovácko připravovalo na padesátitisícový kotel, proti Nice bude hrát před prázdnými tribunami.

Tým by mohl ztratit ostych, nervozita z husté atmosféry nehrozí. Trenér hostů Martin Svědík ale nejásá.

"Nebude to výhoda. Přijdeme o fotbalové prostředí, které dělá atmosféru utkání, ať už hrajete doma, nebo venku. Nespatřuju v tom žádnou výhodu," chmuřil se.

Řada fanoušků českého týmu ovšem do Francie míří i přesto, že se na stadion nedostane. Na Azurové prostředí se vydal i dlouholetý příznivec Slovácka Radim Doležal. Letenky měl koupené dříve, než UEFA ohlásila uzavření celého stadionu.

"Ale já bych jel, i kdybych to věděl dopředu. Čekal jsem na něco takového třicet let a teď jsem se dočkal. Takže prostě neuhnu," popisuje odhodlaný fanoušek, který navštívil všechna venkovní utkání Moravanů v Evropě. Stadion Allianz Riviera ovšem uvidí jen zvenku.

"Jsem naštvaný. Strašně rád bych na stadionu byl. Když vás někdo trestá za něco, co neuděláte, je to nefér. Před skupinou jsem ale říkal, že poletím klidně i do Karabachu. Takže teď jedu do Nice, i když nemohu na stadion a budu zápas sledovat z hospody," zamýšlí Doležal.

Se stejným plánem vyrazil do Nice další fanoušek Slovácka Roman Bureš. "Neuvažoval jsem o tom, že bych nejel. Zaprvé jsme měli už koupené letenky a ubytování, zadruhé jde o historický úspěch Slovácka a chci být u maximálního počtu zápasů. Nevíme, kdy se zase do pohárů dostaneme," vysvětluje.

Podobně to vidí i další příznivci. Z Česka by fanoušků, kteří se na stadion nedostanou, mohla dorazit až stovka. "Podle informací, které máme, se do Francie vydalo několik desítek našich fanoušků," potvrzuje tiskový mluvčí klubu Marek Jurák.

Slyšet na stadionu ovšem nebudou.

"Je to obrovská škoda pro fotbal. Atmosféra v Evropě byla vynikající na všech zápasech. Fotbal se hraje pro diváky a je velice smutné a negativní, že tu nebudou. Ztratí to kouzlo, které fotbal má," opakuje Svědík.

Vstup na VIP tribunu mají povolený jen kluboví partneři a na poslední chvíli UEFA vydala dvě stovky lístků pro děti pod 14 let.

Hostující výjezdníci vnímají jako nespravedlnost, že UEFA potrestala i je, přestože se nedopustili žádného prohřešku. "Byli jsme vlastně potrestáni třikrát. Nedovolili totiž hostujícím fanouškům jet na naše zápasy a k tomu my nemůžeme na stadion v zápase s Nice. Je to jako by mi někdo doma rozbil okno a řekl mi, ať to zaplatím," líčí svůj pohled Radim Doležal.

"To je tak vždy, že jsou potrestaní i ti, kdo za to nemohou. Nejsem příznivec represivních opatření, mělo by se spíš dbát na prevenci, aby se toto už neopakovalo," myslí si Roman Bureš.

Utkání v Nice začíná ve čtvrtek ve 21:00 a Aktuálně.cz z něj přinese online reportáž.