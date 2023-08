Plzeň si nechala odložit zápas, hraje o 71 milionů. Zápas podzimu, líčí Kopic

Plzeňský fotbalista Jan Kopic označil čtvrteční domácí odvetu závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy s Tobolem Kostanaj za zápas podzimu. Reprezentační záložník věří, že Viktoria, která minulý týden v Kazachstánu zvítězila 2:1, má lepší tým a postoupí do skupiny.

Plzeňští si kvůli účasti v play off nechali odložit původně nedělní ligové utkání v Mladé Boleslavi. "To odložení nám přišlo vhod, cesta byla fakt náročná. Čeká nás zápas podzimu, takže já osobně jsem tu pauzu uvítal," řekl Kopic na tiskové konferenci.

Podle něj budou Západočeši na Tobol připraveni stejně dobře jako v prvním duelu. "Musíme si dát největší pozor na ruce ve vápně," připomněl s nadsázkou, že domácí snížili až v osmé minutě nastavení z penalty po ruce plzeňského kapitána Lukáše Hejdy.

Tvrdí, že kazachstánský celek doma Viktorii ničím nepřekvapil. "Hráli tak, jak jsme si řekli. Byli jsme na to připraveni. Škoda gólu v nastavení, ale kdyby nám řekli, že tam vyhrajeme o gól, tak to před zápasem vezmeme. Je to dobrý výsledek," uvedl Kopic.

"Myslím, že máme kvalitnější tým, a když k tomu přistoupíme jak minulý týden a dáme do toho sto procent, tak nevidím důvod, proč bychom neměli postoupit," doplnil třiatřicetiletý hráč.

Viktoria při minulém angažmá trenéra Miroslava Koubka v roce 2015 na úvod 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Maccabi Tel Aviv zvítězila rovněž 2:1, ale domácí odvetu prohrála 0:2 a z elitní soutěže vypadla. Kopic tehdy v Plzni naskočil do hry v 82. minutě.

"Doma to bylo dlouhou dobu 0:0, pak Limba (David Limberský) udělal penaltu. Dva góly nám dával (Eren) Zahavi, výborný střelec. Vzpomněl jsem si na to, ale teď to dopadne jinak," prohlásil bývalý záložník Jihlavy či Jablonce.

Západočeši mohou poprvé postoupit do skupiny Konferenční ligy a získat od UEFA prémii 2,94 milionu eur (asi 71 milionů korun). Loni se z 2. předkola probojovali do hlavní fáze Ligy mistrů, kde s Bayernem Mnichov, Interem Milán a FC Barcelona prohráli všech šest zápasů.